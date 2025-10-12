В Алматы начали строительство нового стадиона на 35 тысяч мест

В Алматы стартовали земляные работы по строительству нового стадиона на участке площадью 14,9 гектара между Кульджинским и Талгарским трактами, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на Kazinform.

Новый стадион международного уровня рассчитан на 35 тысяч зрителей и будет соответствовать требованиям UEFA категории 4. В проекте предусмотрены тренировочные базы, зоны отдыха для болельщиков, современная система безопасности и благоустройство прилегающей территории.

При этом действующий Центральный стадион продолжает работать в обычном режиме.