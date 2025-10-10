Погода
Кыргызстанцы победили на Кубке Президента Таджикистана

- Самуэль Деди Ирие
Сборная Кыргызстана по стрельбе завоевала 5 медалей на Кубке Президента Таджикистана, прошедшем с 6 по 9 октября в Худжанде, сообщает sport.gov.kg.

В турнире спортсмены Кыргызстана выиграли:

3 золотые медали - Асель Шарбекова и Эмирбек Машев (командные соревнования), Эмирбек Машев (мужчины), Динар Бекбалиева (женщины)

2 бронзовые медали - Асель Шарбекова (женщины), Улукбек Курсаналиев, Эмирбек Машев и Мухаммад Ислам Алмамбет уулу (командный зачёт мужчин)

В общекомандном зачёте лидером стала Кыргызстан, второе место занял Казахстан, третье - Узбекистан, далее Таджикистан, Ирак и Россия.


Теги:
стрельба, Таджикистан, Кыргызстан
