Кыргызстан и ЕС подписали меморандумы о финансировании Камбар-Аты-1

Европейский союз согласился выделить Кыргызстану $1 млрд на реализацию проекта Камбар-Ата-1. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго. По ее данным, решение было принято в рамках форума Global Gateway 9–10 октября 2025 года в Брюсселе.

Министр энергетики КР Таалайбек Ибраев обсудил проект с международными финансовыми организациями, а также с коллегами из Казахстана и Узбекистана. В ходе встреч были подписаны два меморандума о взаимопонимании:

С Европейским инвестиционным банком на сумму до $500 млн, подписанный Ибраевым и генеральным директором банка Эндрю Мак Довеллом.

С Европейским банком реконструкции и развития на сумму до $500 млн, подписанный Ибраевым и региональным директором банка Хусейном Озханом в присутствии президента ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

Общий объём финансирования, который ЕС выделяет Кыргызстану, Узбекистану и Казахстану, составляет $2,4 млрд.

Форум Global Gateway собрал высокопоставленных представителей стран, деловых кругов и международных финансовых организаций для обсуждения развития международного экономического сотрудничества.