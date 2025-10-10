Погода
Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня в секторе Газа

В секторе Газа в силу вступило прекращение огня - соответствующее соглашение с ХАМАС одобрено израильским правительством. В рамках первого этапа группировка передаст всех живых заложников, а ЦАХАЛ начнет отвод войск

Кабинет министров Израиля в ночь на 10 октября утвердил соглашение о перемирии с радикальным движением ХАМАС. Как пояснили РБК в канцелярии израильского премьера, именно с этого момента в силу вступает режим прекращения огня.

Само соглашение было подписано ранее, 9 октября, в египетском Шарм-эш-Шейхе. В его основу лег обнародованный на прошлой неделе план президента США Дональда Трампа.

Что известно о параметрах первого этапа перемирия

На первом этапе перемирия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отведет свои войска на ранее согласованные позиции в пределах сектора Газа - к так называемой желтой линии (см. инфографику). В ЦАХАЛ заявили, что уже начали оперативную подготовку к реализации соглашения. "В рамках этого процесса ведется подготовка и составление боевого протокола для перехода к скорректированным линиям развертывания в ближайшее время", - уточнили военные. По данным агентства Reuters, отвод израильских частей произойдет в течение 24 часов с момента достижения соглашения.

В течение 72 часов после этого ХАМАС должен передать израильской стороне всех живых заложников и имеющиеся у него тела погибших. По данным Reuters, процесс будет происходить в два этапа: всех выживших пленников передадут уже в воскресенье или понедельник. При этом для сбора и передачи тел погибших может понадобиться больше времени, сообщили агентству источники в ХАМАС. Издание Times of Israel сообщало в начале октября, что группировке неизвестно местонахождение некоторых тел заложников. Позднее стало известно, что Израиль и международные посредники - США, Египет, Катар и Турция, которая также участвовала в заключительной стадии переговоров, - создадут совместную оперативную группу для поиска останков.

Сейчас в плену группировки остаются 48 человек, лишь 20 из них считаются живыми. Среди погибших - солдат ЦАХАЛ, убитый в Газе еще в 2014 году. В ответ на это Израиль отпустит 1950 палестинских заключенных, включая 250 отбывающих пожизненный срок. "За каждого израильского заложника, чьи останки будут возвращены, Израиль выдаст останки 15 погибших жителей Газы", - говорится в плане Трампа.

Источник: РБК


Теги:
Израиль, Палестина, США, война
