Роза Мамырбаева назначена заместителем управляющего делами президента

Мамырбаева Роза Курманбековна назначена заместителем управляющего делами президента Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Соответствующее распоряжение подписал президент Садыр Жапаров.

Справка: Мамырбаева родом из села Курменты Тюпского района Иссык-Кульской области. По образованию - экономист.

Свою трудовую деятельность она начала в 1997 году на предприятии "Курментыцемент". Позднее работала в ряде государственных и муниципальных структур, где прошла путь от рядового специалиста до руководителя отдела в Ак-Булакском айыл окмоту.

В 2020–2022 годах Мамырбаева работала в Чуйском областном управлении капитального строительства, где прошла путь от специалиста до руководителя управления.

С 2022 года она занимала пост референта в управлении делами президента.

Обладает классным чином муниципального служащего III класса.