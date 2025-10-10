Погода
Следующее заседание Совета МИД СНГ пройдет в Калининграде в 2026 году

В Душанбе состоялось заседание Совета министров иностранных дел государств – участников СНГ. В мероприятии принял участие министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы международной повестки, а также развитие политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках Содружества.

Особое внимание участники уделили вопросам обеспечения региональной безопасности и взаимодействию стран СНГ с Организацией Объединённых Наций, а также другими международными и региональными организациями.

По итогам заседания министры одобрили ряд проектов документов, которые будут представлены на рассмотрение Совета глав правительств и Совета глав государств СНГ.

Принято решение провести следующее заседание Совета министров иностранных дел СНГ 17 апреля 2026 года в Калининграде.


Теги:
МИД, Россия, СНГ, Таджикистан, Кыргызстан
