В Бишкеке заложили капсулу под новое здание Погранслужбы ГКНБ

В Бишкеке состоялась церемония закладки капсулы в основание нового административного здания Центрального аппарата Пограничной службы ГКНБ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя кабинета министров - председатель ГКНБ генерал-полковник Камчыбек Ташиев, личный состав и ветераны службы.

Новый комплекс станет важным объектом для улучшения инфраструктуры Погранслужбы и создания комфортных условий для работы сотрудников. Здание будет расположено в районе жилого массива Көк-Жар.

Административный комплекс включает основное 4-этажное здание и семь блоков, где разместятся служебные кабинеты, конференц-залы, музей, столовая, тренажерный зал и профессиональный тир. На территории предусмотрены спортивные сооружения, включая площадки для волейбола, мини-футбола, баскетбола и тренажерный зал.

По словам генерал-полковника Ташиева, комплекс станет современным, высокотехнологичным центром, способствующим повышению эффективности работы Пограничной службы и улучшению взаимодействия с государственными и международными структурами в сфере безопасности.

Строительство комплекса планируется завершить к 28 мая 2027 года, что станет значимой вехой в укреплении государственной безопасности Кыргызской Республики.


Теги:
Погранслужба, строительство, Бишкек
