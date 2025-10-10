Погода
$ 87.29 - 87.64
€ 102.00 - 102.95

В Сокулукском районе задержан мужчина за мошенничество с авто

291  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудниками Сокулукского района задержан подозреваемый в совершении мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 1 мая в милицию обратился гражданина А.М. 1986 года рождения, о принятии мер в отношении гражданина К.А., который в марте 2025 года в с.Кожомкул Сокулукского района, оценив его автомашину марки "Хундай-Портер" на сумму 600 000 сом, войдя в доверие и обманным путем под предлогом предоставления денег в течении двух дней забрал вышеуказанную автомашину и не расплатившись, перепродал третьим лицам, после скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.209 (Мошенничество) УК Кыргызской Республики.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий было установлено место нахождение подозреваемого гражданина К.А 1993 года рождения, который был задержан и доставлен в ОВД района, в отношении него предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование по делу продолжается.

ГУВД Чуйской области просит всех, кто пострадал от рук задержанного К.А. обратиться в ОВД Сокулукского района или же по тел. 0312 60-75-67, 03134 5-33-80 (дежурная часть).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451404
Теги:
задержание, мошенничество, Чуйская область, автомобили
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  