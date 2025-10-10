В Сокулукском районе задержан мужчина за мошенничество с авто

Сотрудниками Сокулукского района задержан подозреваемый в совершении мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 1 мая в милицию обратился гражданина А.М. 1986 года рождения, о принятии мер в отношении гражданина К.А., который в марте 2025 года в с.Кожомкул Сокулукского района, оценив его автомашину марки "Хундай-Портер" на сумму 600 000 сом, войдя в доверие и обманным путем под предлогом предоставления денег в течении двух дней забрал вышеуказанную автомашину и не расплатившись, перепродал третьим лицам, после скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.209 (Мошенничество) УК Кыргызской Республики.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий было установлено место нахождение подозреваемого гражданина К.А 1993 года рождения, который был задержан и доставлен в ОВД района, в отношении него предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование по делу продолжается.

ГУВД Чуйской области просит всех, кто пострадал от рук задержанного К.А. обратиться в ОВД Сокулукского района или же по тел. 0312 60-75-67, 03134 5-33-80 (дежурная часть).