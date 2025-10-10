Погода
Бакетаев: "Главное, внимание водителя, а не количество пристегнутых"

- Карыпбай кызы Толгонай
В последние годы в Бишкеке все чаще звучит вопрос: насколько оправдано требование пристегивать ремень безопасности в условиях городского движения? Казалось бы, закон есть закон, но всегда ли он отражает здравый смысл? Таким вопросом в разговоре с редакцией VB.KG задался политолог Бакыт Бакетаев, который считает, что пришло время для осмысленного обсуждения этого вопроса, а не для механического исполнения формальностей.

Город - это не трасса

Во многих мегаполисах мира ограничения скорости в черте города составляют 50–60 км/ч. Бишкек не исключение. Здесь плотное движение, светофоры, пешеходные переходы, пробки. При таких скоростях риск тяжелых травм при столкновениях значительно ниже, чем на загородных трассах.

"В Европе, например, в центре Парижа, Осло или Берлина водитель может двигаться не быстрее 30–50 км/ч. И там основной акцент делают не на штрафах за ремень, а на развитии культуры вождения, регулировке трафика и создании безопасных пешеходных зон. Главное, внимание водителя, а не количество пристегнутых", - отмечает Бакетаев.

Реалии бишкекской жизни

Типичная ситуация для водителя в Бишкеке - десятки коротких поездок за день: выехать со стоянки, заехать обратно, подвезти кого-то на соседнюю улицу. Постоянное пристегивание и расстегивание не только неудобно, но и отвлекает от дороги.

"Часто именно такие моменты создают риск. Водитель одной рукой держит руль, другой возится с ремнем, теряет концентрацию и вот уже потенциальная авария", - поясняет политолог.

Вопрос логики и равенства

Если следовать принципу безопасности, ремни должны быть обязательны для всех. Но в городском транспорте, а это в автобусах, маршрутках, троллейбусах пассажиры не пристегиваются.

"Почему же тогда требовать этого только от водителей легковых машин? Если безопасность - общая ценность, то стандарт должен быть единым. А если реализовать это технически невозможно, то требование становится выборочным и теряет смысл", - говорит Бакетаев.

Международный опыт

В некоторых странах к этому вопросу подходят гибко. В Японии и Южной Корее, например, в ряде регионов водителям такси разрешается не пристегиваться в черте города, если скорость не превышает 50 км/ч и автомобиль оснащен подушками безопасности.

А в США в штатах Нью-Гэмпшир и Южная Дакота ношение ремня безопасности для взрослых в населенных пунктах не является обязательным.

"Там считают, что человек сам несет ответственность за свою жизнь, а государство не должно превращать контроль в источник штрафов", - говорит политолог.

Не ремень, а разум

Бакетаев предлагает применить логичный и гибкий подход:

  1. в городе, где скорости низкие - ремень не обязателен;
  2. на трассе, где скорость превышает 80 км/ч - обязателен.

"Это не отказ от безопасности, а попытка сделать её разумной и человеческой. Даже в самолете пассажиров просят пристегнуться только при взлете, посадке и турбулентности, когда есть реальный риск. Почему бы не применить этот же принцип на дорогах?", - подчеркивает он.

Бишкек как пример осознанного закона

Бишкек всегда славился духом свободы и здравого смысла. Именно здесь нередко зарождаются реформы, которые позже подхватывают другие города региона.

"Настало время показать пример и в вопросе дорожных правил: перейти от механического исполнения к осознанной ответственности. Не отменять ремни, а дать право выбора - в городе по усмотрению водителя, за городом обязательно. Это будет проявлением доверия к гражданину, а не безответственности", - говорит Бакетаев.

Вместо штрафов - доверие

По мнению политолога, безопасность нельзя превращать в источник дохода для бюджета.

"Когда водитель чувствует, что его штрафуют не ради порядка, а ради статистики, уважение к закону падает. Мы должны менять философию: меньше наказаний - больше доверия и логики. Иначе завтра дойдем до абсурда, начнем заставлять всех ездить в касках "для безопасности", - с иронией добавляет Бакетаев.

"Я буду голосовать за того кандидата, который предложит идею разумной безопасности, там, где закон служит человеку, а не наоборот", - подытожил политолог.


URL: https://www.vb.kg/451405
Теги:
дороги, ДТП, Бакыт Бакетаев
