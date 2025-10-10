Погода
ГКНБ задержал начальника каракольского "Водоканала"

- Карыпбай кызы Толгонай
ГКНБ КР установлен факт злоупотребления должностным положением руководства Каракольского муниципального предприятия "Водоканал", сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в 2023 году в целях бесперебойного обеспечения питьевой водой города Каракол, ответственные работники провели тендер на буровые работы трех скважин на территории одного из водозаборов города, со сроком сдачи до 31 декабря 2023 года и тендерной стоимостью 38 млн. 927 тыс. сомов.

Однако, с указанного момента по настоящее время ответственные работники ОсОО "В", ссылаясь на различные причины, использовали некачественные расходные материалы, в результате которого, от пробуренных скважин не поступает требуемый объем питьевой воды.

В свою очередь, должностные лица указанного муниципального предприятия, несмотря на отклонение от проекта, подписали завышенные акты выполненных работ, тем самым нанесли государственному бюджету ущерб на сумму более 6 млн. сомов.

По результатам следствия задержаны начальник Каракольского муниципального предприятия "Водоканал" О.Ж.К. и ответственный работник ОсОО "В" Д.Р.К., которые водворены в ИВС ГОВД Каракола.


URL: https://www.vb.kg/451406
Теги:
вода, задержание, Каракол, ГКНБ
