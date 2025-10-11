В Сокулуке задержана подозреваемая в продаже чужих земельных участков

В Сокулукском районе задержана 47-летняя гражданка Ж.А. подозреваемая в мошенничестве при продаже чужих земельных участков.

По данным ГУВД Чуйской области, в 2022 году она продала гражданину А.У. четыре участка по 4 сотки, расположенные в селе Кожомкул (ранее Военно-Антоновка), на общую сумму 40 тысяч долларов. Позже выяснилось, что право собственности на землю принадлежит другим лицам.

Кроме того, под предлогом проведения коммуникаций и оформления документов женщина взяла у потерпевшего ещё 440 тысяч сомов, после чего перестала выходить на связь. С аналогичными заявлениями в милицию обратились ещё двое граждан.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 209 УК КР "Мошенничество". Подозреваемая задержана и по решению суда заключена под арест.

ГУВД Чуйской области просит всех, кто мог пострадать от действий Ж.А., обратиться в ОВД Сокулукского района или позвонить по телефонам: 0312 60-75-67, 03134 5-33-80 (дежурная часть).