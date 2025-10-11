Как получить медпомощь, не выходя из дома, через приложение Tunduk

Министерство цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики совместно с Министерством здравоохранения запустили два цифровых сервиса в приложении Tunduk, чтобы упростить доступ граждан к медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Онлайн прикрепление к поликлинике
Онлайн вызов врача на дом
Сервисы особенно полезны для граждан с ограниченной мобильностью и жителей отдалённых районов.
Онлайн прикрепление к поликлинике
Сроки и детали:
Рассмотрение заявки - 3 рабочих дня.
Отказ возможен только при превышении лимита прикрепленных граждан.
Результат приходит через PUSH-уведомление.
Как оформить:
1. Откройте Tunduk → "Мое Здоровье".
2. Выберите "Онлайн приписка в поликлинику".
3. Нажмите "Оформить заявку".
4. Выберите "Приписать себя" или "Приписать ребёнка".
5. Введите контакт и адрес.
6. Выберите организацию здравоохранения.
7. Подтвердите согласие и отправьте заявку.
Онлайн вызов врача на дом
Сроки и детали:
Обработка заявки - 1 рабочий день.
Отказ возможен, если пациент вне зоны обслуживания или нет свободных медработников.
Подтверждение приходит через PUSH-уведомление с датой и временем визита.
Как оформить:
1. Откройте Tunduk → "Мое Здоровье".
2. Выберите "Онлайн вызов медицинского работника на дом".
3. Нажмите "Оформить заявку".
4. Выберите "Для себя" или "Для ребёнка".
5. Введите контакт и адрес.
6. Укажите причину вызова и дату визита (не ранее следующего дня).
7. Отправьте заявку.