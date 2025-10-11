Погода
Как получить медпомощь, не выходя из дома, через приложение Tunduk

Министерство цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики совместно с Министерством здравоохранения запустили два цифровых сервиса в приложении Tunduk, чтобы упростить доступ граждан к медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Онлайн прикрепление к поликлинике

Онлайн вызов врача на дом

Сервисы особенно полезны для граждан с ограниченной мобильностью и жителей отдалённых районов.

Онлайн прикрепление к поликлинике

Сроки и детали:

Рассмотрение заявки - 3 рабочих дня.

Отказ возможен только при превышении лимита прикрепленных граждан.

Результат приходит через PUSH-уведомление.

Как оформить:

1. Откройте Tunduk → "Мое Здоровье".

2. Выберите "Онлайн приписка в поликлинику".

3. Нажмите "Оформить заявку".

4. Выберите "Приписать себя" или "Приписать ребёнка".

5. Введите контакт и адрес.

6. Выберите организацию здравоохранения.

7. Подтвердите согласие и отправьте заявку.

Онлайн вызов врача на дом

Сроки и детали:

Обработка заявки - 1 рабочий день.

Отказ возможен, если пациент вне зоны обслуживания или нет свободных медработников.

Подтверждение приходит через PUSH-уведомление с датой и временем визита.

Как оформить:

1. Откройте Tunduk → "Мое Здоровье".

2. Выберите "Онлайн вызов медицинского работника на дом".

3. Нажмите "Оформить заявку".

4. Выберите "Для себя" или "Для ребёнка".

5. Введите контакт и адрес.

6. Укажите причину вызова и дату визита (не ранее следующего дня).

7. Отправьте заявку.


