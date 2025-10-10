Когда риск – это шанс: история о жизни и карьере в России девушки из СНГ

В мире, где глобальные вызовы становятся всё более непредсказуемыми, каждая страна сталкивается с необходимостью искать надёжных партнёров. Для поддержания отношений с Республикой Кыргызстан, Россия продолжает предлагать решения во многих вопросах: будь то торговые, экономические отношения или вопрос о нехватке кадров и развитии молодежи.

Экономическая взаимоотношения, совместные образовательные и культурные проекты, гуманитарные инициативы и программы обмена сегодня становятся фундаментом будущего, где народы стран СНГ и России не конкурируют, а помогают друг другу расти.

Так, Россия занимает второе место среди торговых партнеров Кыргызстана с долей порядка 20% в товарообороте страны. Об этом в интервью RT заявил директор департамента экономического сотрудничества со странами СНГ Минэкономразвития РФ Алексей Михайлов.

– Россия занимает второе место в строчке товарооборота Кыргызской Республики. Доля достигает порядка 20%. Если говорить о показателях товарооборота, то за последние пять лет они значительно выросли. Видим темпы порядка 2,5 раз роста,– сообщил он.

Однако, сегодня во многих странах, в том числе Кыргызстане существует проблема безработицы среди молодого поколения. Львиная доля, к сожалению, приходится на девушек и парней в возрасте 18-24 лет. Одна из крупнейших особых экономических зон России – "Алабуга" – предлагает свое решение этой проблемы.

Программа "Алабуга Старт" предлагает трудоустройство девушек из стран СНГ. После двух лет прохождения программы на выходе получаются первоклассные специалисты – у них есть управленческие и практические навыки, опыт работы на самых высокотехнологичных производствах.

Про программу и ОЭЗ "Алабуга"

По итогам 2024 года ОЭЗ "Алабуга" стала лидером по эффективности среди особых экономических зон Российской Федерации.

Чтобы было проще - ОЭЗ "Алабуга" внушительная по своим размерам территория в Республике Татарстан, где размещаются импортозамещающие предприятия, а также заводы-резиденты из разных стран мира, в том числе Турции, Дании, Германии и Бельгии. Заводы получают различные льготы, инфраструктуру и другие "плюшки"/преференции. Регион - налоговые поступления в бюджет и большое число рабочих мест.

Среди крупнейших инвесторов "Алабуги" можно отметить Sollers (коммерческие китайские автомобили), турецкие HAYAT (производство санитарно-гигиенической бумаги) и Kastamonu Entegre (древесные плиты и напольные покрытия). Для таких больших производств всегда требуются высококвалифицированные кадры.

- Несколько лет назад руководство пришло к выводу, что проще вырастить свои кадры, чем искать подходящих людей на рынке. Таким образом около 3 лет назад появилась идея создания программы "Алабуга Старт", в которой могут принять участие девушки из разных стран. Для начала мы представили три направления работы, а со временем их количество выросло до шести. Сейчас у участниц есть возможность попробовать себя в таких направлениях как: оператор производства, кейтеринг, сервис и гостеприимство, отделочные работы, монтажные работы и автотранспортный цех, - сообщили представители ОЭЗ "Алабуга".

По предоставленной статистике, в 2025 году в программе насчитывается около 1000 участниц из разных стран, а самое главное – прошел первый за историю программы выпускной для участниц из Кыргызстана, Казахстана и России.

Положительный пример заразителен

В Telegram-канале программы "Алабуга Старт СНГ" вышло интервью с Анастасией Шарамет. Девушка решила кардинально поменять свою жизнь и переехала в Россию из Республики Беларусь. Анастасия находится в программе уже более года и открыто рассказала о своих достижениях и жизни в "Алабуге".

По словам девушки, переезд дался ей несложно: до релокации она пообщалась с выпускницей программы и HR-специалистами, которые рассказали о возможностях программы, перспективах карьерного роста и личного развития.

- Я хочу поблагодарить "Алабуга Старт" за то, что у нас были оплачены билеты – я прилетела сюда бесплатно, - отметила Анастасия. - Очень порадовало, что меня встретили, меня сопроводили до корпоративного жилья. Радует, что вот так заботятся о новых участницах.

Как же молодая девушка решилась на переезд? Одна. В другую страну. Нам удалось связаться с Анастасией. Она рассказала, что раньше училась в университете на ландшафтного дизайнера, но резко передумала, узнав о возможностях российской программы.

- Я закрыла сессию в университете на отлично, но в какой-то момент узнала о программе "Алабуга Старт". У меня получилось связаться с участницей оттуда, и благодаря этому я убедилась, что программа реальна. Через несколько дней я уже подала заявление на отчисление из университета. Не казалось ли мне это решение импульсивным? Нет! Я это сделала ради своего лучшего будущего, а еще умные люди всегда идут на риск, - поделилась участница "Алабуга Старт".

Про работу и корпоративные мероприятия

Анастасия Шарамет оказалась одной из немногих участниц, которая сменила направление работы. Изначально девушка приехала по направлению "Кейтеринг", но впоследствии перешла на "Оператора производства". Это довольно редкий случай, но благодаря успехам в работе, такое возможно. Сейчас Анастасия переходит на второй этап программы.

Для того, чтобы занять более высокую должность, в "Алабуга Старт" предусмотрены лекции, тренинги и другие мероприятия, которые помогают девушкам адаптироваться к работе и обязанностям.

Также для участниц разработана интеграционная программа, включающая множество мероприятий: экскурсии по городам и историческим местам Республики Татарстан, клубы по интересам, йога, уроки рисования, киновечера, спортивные секции, посещение квестов и многое другое. Организаторам программы "Алабуга Старт" важно, чтобы человек, который переехал в Россию, быстрее адаптировался, понял местную культуру и обычаи.

- Все зависит только от вас! Вы сами решаете, где будете жить и как дальше строить свою жизнь. Вы должны быть уверены в себе. Не забывайте, что вы не одни: ваша семья всегда рядом, а также мы - участницы и HR-специалисты программы - будем поддерживать вас здесь, - дала наставление Анастасия.

Попробовать стоит

"Алабуга Старт" даёт не только рабочие места, но и системную профессиональную подготовку, доступ к тренингам и лучшим корпоративным практикам, благодаря чему участницы уже через два года выходят из программы как высококлассные специалисты с управленческими и практическими навыками. Такие примеры персонального роста и профессионального продвижения делают эту инициативу ощутимым трамплином для тех, кто готов взять на себя ответственность за своё будущее.

Для регионов и инвесторов это - не менее важный эффект: создание подготовленных кадров снижает дефицит специалистов, укрепляет экономические связи между странами СНГ и повышает конкурентоспособность резидентов особой экономической зоны. Если цель - не просто трудоустроить, а вырастить поколение профессионалов, готовых к работе на современных производствах, то "Алабуга Старт" служит образцовой моделью, которую стоит масштабировать и тиражировать дальше - ради благополучия людей и устойчивого развития экономики в целом.