В селе Садовое мужчина попытался задушить 14-летнюю девочку

- Назгуль Абдыразакова
В селе Садовое Московского района мужчина напал на 14-летнюю девушку и пытался её задушить. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области. По ее данным, инцидент произошёл 10 октября 2025 года около 18:00 на пересечении улиц Ситникова и Олега Кошевого.

Как сообщили в милиции, неизвестный мужчина воспользовался тем, что на улице не было прохожих, повалил школьницу на землю и начал душить. Девочке удалось вырваться и сообщить о случившемся матери.

С заявлением в ОВД Московского района обратилась жительница села Садовое Р.Э. 1990 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 37-122 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый А.Р. 1994 года рождения. Мужчина задержан в порядке статьи 96 УПК КР и водворён в изолятор временного содержания.

Следствие продолжается.


задержание, нападение, несовершеннолетние, Чуйская область
