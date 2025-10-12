Ташиев: Манас станет третьим городом республиканского значения

Город Манас (бывший Джалал-Абад) в 2026 году получит статус города республиканского значения, третьего после Бишкека и Оша. Об этом сообщил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев во время встречи с директорами местных школ.

По словам Ташиева, переименование Джалал-Абада в Манас было продуманным и стратегически верным шагом, отражающим перспективное развитие города и его растущее значение для страны.

"Некоторые политики говорили, что Манас со временем может стать столицей Кыргызстана. Почему бы и нет, если мы будем к этому готовы? Но для этого нужно подготовить не только сам город, но и его жителей, ведь быть столицей непросто. Это большие финансовые вливания, новые инфраструктурные задачи и высокая ответственность", - отметил он.

Глава ГКНБ подчеркнул, что в Манасе уже активно ведутся строительные и инфраструктурные работы, направленные на преобразование города. По его словам, в ближайшие годы Манас должен превратиться в один из самых современных и динамично развивающихся центров страны.