Китай предлагает создать общую спутниковую мегасеть, управляемую ИИ

Китай предлагает создать общую спутниковую мегасеть из 48 000 аппаратов для всех жителей Земли, управляемую ИИ

Проект OSSMC объединит инфраструктуру для интернета, связи и навигации и обеспечит равный доступ к космосу

Китайские специалисты из Национального университета оборонных технологий предложили международное сотрудничество для создания общего спутникового мегасозвездия, управляемого искусственным интеллектом. План предусматривает развитие инфраструктуры из примерно 48 000 спутников с функциями связи, навигации и интернета в режиме реального времени для всех жителей планеты.

Вместо отдельного строительства спутниковых сетей компаниями и государствами предлагается подключиться к единой орбитальной облачной системе, что обеспечит услуги связи и передачи данных с меньшим числом спутников, чем в нынешних масштабных проектах.

Руководитель проекта, профессор Ян Цзюнь, подчеркнул, что предлагаемая "Открытая и Общая Устойчивая Мегасеть" (Open and Shared Sustainable Mega Constellation, OSSMC) позволит решить проблему перегруженных низкоорбитальных спутников и станет решением для более справедливого доступа к космическим ресурсам.

По словам одного из авторов проекта, аспиранта Ма Сяотяна, в мире уже зарегистрированы заявки на запуск более миллиона спутников, включая проект SpaceX Starlink, нацеленный на порядка 42 000 аппаратов. Консорциум из Китая предлагает с минимальным количеством спутников решить глобальные задачи связи и мониторинга.

Источник: ixbt.com