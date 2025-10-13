Погода
Китай предлагает создать общую спутниковую мегасеть, управляемую ИИ

- Светлана Лаптева
Китай предлагает создать общую спутниковую мегасеть из 48 000 аппаратов для всех жителей Земли, управляемую ИИ

Проект OSSMC объединит инфраструктуру для интернета, связи и навигации и обеспечит равный доступ к космосу

Китайские специалисты из Национального университета оборонных технологий предложили международное сотрудничество для создания общего спутникового мегасозвездия, управляемого искусственным интеллектом. План предусматривает развитие инфраструктуры из примерно 48 000 спутников с функциями связи, навигации и интернета в режиме реального времени для всех жителей планеты.

Вместо отдельного строительства спутниковых сетей компаниями и государствами предлагается подключиться к единой орбитальной облачной системе, что обеспечит услуги связи и передачи данных с меньшим числом спутников, чем в нынешних масштабных проектах.

Руководитель проекта, профессор Ян Цзюнь, подчеркнул, что предлагаемая "Открытая и Общая Устойчивая Мегасеть" (Open and Shared Sustainable Mega Constellation, OSSMC) позволит решить проблему перегруженных низкоорбитальных спутников и станет решением для более справедливого доступа к космическим ресурсам.

По словам одного из авторов проекта, аспиранта Ма Сяотяна, в мире уже зарегистрированы заявки на запуск более миллиона спутников, включая проект SpaceX Starlink, нацеленный на порядка 42 000 аппаратов. Консорциум из Китая предлагает с минимальным количеством спутников решить глобальные задачи связи и мониторинга.

Источник: ixbt.com


URL: https://www.vb.kg/451418
Теги:
Китай, Искусственный интеллект
