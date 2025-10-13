В РФ упрощены правила приема в школы для части иностранных детей

Министерство просвещения России скорректировало порядок приема детей иностранных граждан в российские школы. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее, согласно вступившему в силу с 1 апреля 2025 года закону, каждый несовершеннолетний иностранец должен был проходить письменное и устное тестирование по русскому языку при поступлении в школу. Теперь ведомство решило смягчить эти требования для ряда категорий.

Согласно обновленному порядку, от письменного тестирования освобождаются:

дети граждан, участвующих в государственной программе по добровольному переселению соотечественников; дети сотрудников дипломатических представительств и консульств иностранных государств; дети иностранных граждан, "разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности".

Напомним, что лица, относящиеся к последней категории, согласно Указу президента РФ №702 от 2024 года, могут получать разрешение на временное проживание в упрощенном порядке.

Кроме того, приказ уточняет процедуру перевода иностранных школьников между образовательными организациями. В таких случаях дети не должны повторно подтверждать знание русского языка - при переводе на них распространяется общий порядок, действующий для всех учащихся.

Таким образом, изменения направлены на упрощение бюрократических процедур и создание более гибких условий для обучения иностранных детей в российских школах.