Погода
$ 87.27 - 87.63
€ 101.10 - 101.90

В РФ упрощены правила приема в школы для части иностранных детей

101  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство просвещения России скорректировало порядок приема детей иностранных граждан в российские школы. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее, согласно вступившему в силу с 1 апреля 2025 года закону, каждый несовершеннолетний иностранец должен был проходить письменное и устное тестирование по русскому языку при поступлении в школу. Теперь ведомство решило смягчить эти требования для ряда категорий.

Согласно обновленному порядку, от письменного тестирования освобождаются:

  1. дети граждан, участвующих в государственной программе по добровольному переселению соотечественников;
  2. дети сотрудников дипломатических представительств и консульств иностранных государств;
  3. дети иностранных граждан, "разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности".

Напомним, что лица, относящиеся к последней категории, согласно Указу президента РФ №702 от 2024 года, могут получать разрешение на временное проживание в упрощенном порядке.

Кроме того, приказ уточняет процедуру перевода иностранных школьников между образовательными организациями. В таких случаях дети не должны повторно подтверждать знание русского языка - при переводе на них распространяется общий порядок, действующий для всех учащихся.

Таким образом, изменения направлены на упрощение бюрократических процедур и создание более гибких условий для обучения иностранных детей в российских школах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451422
Теги:
дети, Россия, школа
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  