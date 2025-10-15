Погода
Кыргызстан и Франция намерены расширить взаимодействие в области ЧС

255  0
- Назгуль Абдыразакова
Министр чрезвычайных ситуаций, генерал-лейтенант Бообек Ажикеев, провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Французской Республики в Кыргызской Республике господином Николя Фаем. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития сотрудничества между МЧС Кыргызской Республики и Французской Республикой в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также обмена опытом в области гражданской защиты.

Глава МЧС отметил заинтересованность кыргызской стороны в укреплении взаимодействия и реализации совместных инициатив, направленных на повышение эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации. Стороны также рассмотрели возможности проведения будущих мероприятий, способствующих развитию практического сотрудничества.

По итогам встречи стороны выразили готовность поддерживать конструктивный диалог и развивать партнёрские отношения.


Теги:
МЧС, Франция, сотрудничество, Кыргызстан, посол
