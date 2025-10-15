В Кыргызстане за 9 месяцев выявили почти 900 тысяч нарушителей ПДД

В Кыргызстане за 9 месяцев было выявлено 898 тыс. 335 водителей, нарушивших правила дорожного движения. Об этом агентству "Кабар" сообщил начальник пресс-службы ГУОБДД МВД КР Байказы Айтикул уулу.

По его словам, среди них:

12 448 водителей за управление автомобилем в состоянии опьянения;

135 141 водитель за превышение скоростного режима;

6 185 водителей за незаконную тонировку;

11 716 водителей без необходимых документов;

1 232 водителя за автохулиганство;

112 029 водителей за не пристегнутый ремень безопасности;

28 603 случая нарушения со стороны пешеходов и водителей мопедов;

425 973 водителя не соблюдали дорожные знаки и разметку.

Кроме того, за различные нарушения 123 303 автомобиля были временно помещены на штрафстоянку.