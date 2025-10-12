В Минобороны КР представили новых заместителей министра

В Министерстве обороны Кыргызской Республики состоялось представление новых заместителей министра обороны.

Постановления о назначении новых заместителей министра обороны накануне утвердил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

На посты заместителей министра обороны назначены:

- полковник Отонбаев Тариэль Зарылбекович - начальником Генерального штаба Вооружённых Сил - первым заместителем министра обороны КР;

- полковник запаса Шаршеев Таалайбек Имашович - первым заместителем министра обороны КР;

- полковник Кулмурзаев Алмазбек Абдиллаевич - заместителем министра обороны КР;

- полковник Байбалаев Азизбек Камчыбекович - заместитель министра обороны КР.

Выступая перед начальниками органов управления Министерства обороны генерал-майор Руслан Мукамбетов отметил, что вновь назначенные заместители обладают большим опытом военной службы и управленческой работы, зарекомендовали себя на прежних должностях как ответственные, профессиональные и инициативные офицеры, выразил уверенность, что их деятельность будет направлена на дальнейшее укрепление боеспособности и дальнейшему совершенствованию военной безопасности Кыргызской Республики.

В своём выступлении Министр обороны особо подчеркнул важность слаженной работы всего руководящего состава Министерства обороны в решении актуальных задач по повышению обороноспособности страны, внедрению современных подходов в системе военного управления, а также улучшения материальных, финансовых и социально - бытовых условий военнослужащих и членов их семей.

В завершение мероприятия генерал-майор Руслан Мукамбетов особо подчеркнул, что данные назначения направлены на укрепление оборонной структуры и повышение эффективности работы министерства, пожелал новым заместителям успехов в дальнейшей службе, а также нацелил всех руководителей органов управления на дальнейшее добросовестное исполнение служебных обязанностей.