В Минобороны КР представили новых заместителей министра

В Министерстве обороны Кыргызской Республики состоялось представление новых заместителей министра обороны.
Постановления о назначении новых заместителей министра обороны накануне утвердил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.
На посты заместителей министра обороны назначены:
- полковник Отонбаев Тариэль Зарылбекович - начальником Генерального штаба Вооружённых Сил - первым заместителем министра обороны КР;
- полковник запаса Шаршеев Таалайбек Имашович - первым заместителем министра обороны КР;
- полковник Кулмурзаев Алмазбек Абдиллаевич - заместителем министра обороны КР;
- полковник Байбалаев Азизбек Камчыбекович - заместитель министра обороны КР.
Выступая перед начальниками органов управления Министерства обороны генерал-майор Руслан Мукамбетов отметил, что вновь назначенные заместители обладают большим опытом военной службы и управленческой работы, зарекомендовали себя на прежних должностях как ответственные, профессиональные и инициативные офицеры, выразил уверенность, что их деятельность будет направлена на дальнейшее укрепление боеспособности и дальнейшему совершенствованию военной безопасности Кыргызской Республики.
В своём выступлении Министр обороны особо подчеркнул важность слаженной работы всего руководящего состава Министерства обороны в решении актуальных задач по повышению обороноспособности страны, внедрению современных подходов в системе военного управления, а также улучшения материальных, финансовых и социально - бытовых условий военнослужащих и членов их семей.
В завершение мероприятия генерал-майор Руслан Мукамбетов особо подчеркнул, что данные назначения направлены на укрепление оборонной структуры и повышение эффективности работы министерства, пожелал новым заместителям успехов в дальнейшей службе, а также нацелил всех руководителей органов управления на дальнейшее добросовестное исполнение служебных обязанностей.