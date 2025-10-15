Погода
В Нарыне задержан начальник ООБДД, подозреваемый в мошенничестве

Бактыгуль Акжолова
Сотрудники ГКНБ КР совместно со Службой внутренних расследований МВД задержали начальника ООБДД по ОВД Нарынского района, майора милиции К.Н.Т. Его подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения.

По данным ГКНБ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом 4 части 4 статьи 209 Уголовного кодекса КР (Мошенничество).

Следствие установило, что К.Н.Т. используя своё служебное положение, обманным путём завладел денежными средствами у жителя Нарына А.Б.Н.

Подозреваемый водворен в ИВС. Решением суда задержанный заключен под стражу на два месяца.


Теги:
ГКНБ, МВД, задержание, мошенничество, Нарынская область, ГУОБДД
