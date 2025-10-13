Погода
Юные шахматисты Кыргызстана выступили на чемпионате мира в Алматы

В Алматы (Казахстан) прошёл чемпионат мира по шахматам среди кадетов в категориях U-8, U-10 и U-12, собравший 850 участников из 88 стран мира.

Кыргызстан представили 18 юных шахматистов под руководством Жылдыз Боргемиковой. Турнир проходил по швейцарской системе в 11 туров с контролем времени 90 минут + 30 секунд на ход.

Арбитрами от Кыргызстана на соревнованиях выступили Есенбек уулу Илимбек, Нурдин уулу Сардарбек и Токтокожоев Азамат, внёсшие вклад в проведение турнира на высоком уровне.

Лучшие результаты среди кыргызстанцев показали:

Жибек Сагынбекова - 7 очков, 21-е место (Girls U-12)

Маргарита Поляк - 7 очков, 22-е место (Girls U-12)

Тимур Ырысов - 7 очков, 32-е место (Open U-10)

Кыргызский шахматный Союз отметил, что участие в таком престижном турнире стало важным опытом для молодых игроков и стимулом для дальнейшего развития шахмат в стране.


