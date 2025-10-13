Погода
"Мурас Юнайтед" обыграл "Абдыш-Ату" 3:0 и возглавил турнирную таблицу

В матче 22-го тура Премьер-Лиги Кыргызстана "Мурас Юнайтед" одержал уверенную победу над "Абдыш-Атой" со счётом 3:0, сообщает Prosports.kz.

Встреча прошла на стадионе "Нитро Арена" в Канте. Гости открыли счёт благодаря автоголу Християна Браузмана в компенсированное время первого тайма. Во втором тайме отличились Нурсултан Токтоналиев (51') и Максат Алыгулов (90+4').

После этой победы команда из Джалал-Абада набрала 50 очков и вышла на первое место в турнирной таблице, опередив "Абдыш-Ату" по разнице забитых и пропущенных мячей.

"Абдыш-Ата", действующий чемпион страны, провела на два матча больше и теперь почти утратила шансы на титул.

Удаление: Сергей Кулинич ("Мурас Юнайтед"), 90+1'.


