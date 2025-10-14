Погода
В Сокулукском районе подростки подозреваются в незаконной продаже скота

Сотрудники ОВД Сокулукского района выявили лиц, причастных к кражам скота у жителей села Ак-Жол. В ходе расследования установлено, что похищенные животные были проданы через мобильное приложение третьим лицам. Об этом сообщает пре

По фактам краж, произошедших 8–9 октября у гражданки Б.Ж. и 3 сентября у А.А., возбуждены уголовные дела по статье 205-1 УК КР (Скотокрадство).

Подозреваемые: Ч.Т. 2010 года рождения, Ж.У. 2012 года рождения и Э.Э. 2009 года рождения доставлены в Следственную службу ОВД Сокулукского района.

Следствие продолжается. Также проверяется возможная причастность этих лиц к аналогичным преступлениям в других районах Чуйской области.


URL: https://www.vb.kg/451440
Теги:
кража, несовершеннолетние, животные
