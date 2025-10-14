Погода
$ 87.27 - 87.68
€ 101.10 - 101.90

В Панфиловском районе прокуратура провела встречу с подростками-осуждёнными

184  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Специализированной прокуратурой проведена встреча с несовершеннолетними осуждёнными в учреждении №14 Государственной службы исполнения наказаний, расположенном в селе Вознесеновка Панфиловского района Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, сотрудники прокуратуры в живом формате провели беседу с воспитанниками, приводя реальные жизненные примеры и положительные модели поведения.

В ходе встречи подростки исполнили патриотические песни и представили сценическую программу под названием "Кем я буду в будущем". Мероприятие завершилось совместным фото и ответами на интересующие участников вопросы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451441
Теги:
Генеральная прокуратура, несовершеннолетние, Чуйская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  