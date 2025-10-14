В Панфиловском районе прокуратура провела встречу с подростками-осуждёнными

Специализированной прокуратурой проведена встреча с несовершеннолетними осуждёнными в учреждении №14 Государственной службы исполнения наказаний, расположенном в селе Вознесеновка Панфиловского района Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, сотрудники прокуратуры в живом формате провели беседу с воспитанниками, приводя реальные жизненные примеры и положительные модели поведения.

В ходе встречи подростки исполнили патриотические песни и представили сценическую программу под названием "Кем я буду в будущем". Мероприятие завершилось совместным фото и ответами на интересующие участников вопросы.