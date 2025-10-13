Погода
В Балыкчы умерла 14-летняя девочка, выпившая уксус

7 октября 2025 года около 10:00 в дежурную часть милиции поступило сообщение из Балыкчинской городской больницы. Об этом сообщает пресс-служаВ сообщении говорилось, что жительница города Балыкчы А.А.,2011 года рождения отравилась, выпив уксус, и была доставлена в реанимационное отделение.

Данный факт зарегистрирован в книге учёта Балыкчинского ГОВД, начато разбирательство.

В результате полученного отравления А.А. скончалась 8 октября в реанимационном отделении Балыкчинской городской больницы.

В настоящее время по данному факту назначены соответствующие экспертизы, следственные действия продолжаются.


Балыкчы, несовершеннолетние, погиб ребенок
