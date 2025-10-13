Погода
Бишкекский школьник победил в международном шахматном турнире

162  0
- Самуэль Деди Ирие
Ученик школы №1 Бишкека Руслан Байсалов стал победителем фиджитал-турнира по шахматам на V Международной Олимпиаде по финансовой безопасности, которая проходила в Красноярске (Россия) на базе Сибирского федерального университета, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В финальный этап Олимпиады вышли около 600 школьников и студентов из 40 стран мира, а программа включала более 100 мероприятий - образовательных, профессиональных, спортивных и культурных.

Руслан успешно прошёл все этапы турнира, став лучшим среди участников из стран СНГ и призёром национального этапа Олимпиады среди школьников Кыргызстана.

Мэрия Бишкека отметила, что победа школьника стала гордостью для школы и страны, продемонстрировав высокий уровень подготовки кыргызстанских школьников.


