Погода
$ 87.27 - 87.68
€ 101.10 - 101.90

Алжир примет участие в чемпионате мира по футболу-2026

200  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сборная Алжира вышла на Чемпионат мира по футболу - 2026 после уверенной победы над командой Сомали со счётом 3:0 в 9-м туре отборочного турнира африканской зоны.

Дубль в составе алжирцев оформил форвард немецкого "Вольфсбурга" Мохамед Амур, ещё один мяч забил Рияд Марез из саудовского "Аль-Ахли". Эта победа позволила "Лисам пустыни" занять первое место в группе G за тур до конца отборочного турнира, опередив Уганду на 4 очка.

Ранее из Африки на ЧМ-2026 отобрались Марокко, Тунис и Египет. Турнир пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года, примут участие 48 команд.

Алжир ранее участвовал в чемпионате мира 2014 года, дойдя до 1/8 финала, где в дополнительное время уступил Германии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451444
Теги:
футбол, чемпионат мира
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  