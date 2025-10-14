Алжир примет участие в чемпионате мира по футболу-2026

Сборная Алжира вышла на Чемпионат мира по футболу - 2026 после уверенной победы над командой Сомали со счётом 3:0 в 9-м туре отборочного турнира африканской зоны.

Дубль в составе алжирцев оформил форвард немецкого "Вольфсбурга" Мохамед Амур, ещё один мяч забил Рияд Марез из саудовского "Аль-Ахли". Эта победа позволила "Лисам пустыни" занять первое место в группе G за тур до конца отборочного турнира, опередив Уганду на 4 очка.

Ранее из Африки на ЧМ-2026 отобрались Марокко, Тунис и Египет. Турнир пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года, примут участие 48 команд.

Алжир ранее участвовал в чемпионате мира 2014 года, дойдя до 1/8 финала, где в дополнительное время уступил Германии.