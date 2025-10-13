Погода
$ 87.27 - 87.63
€ 101.10 - 101.90

Акыйкатчы помогла студентке-сироте перевестись в колледж Каракола

163  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

После вмешательства Акыйкатчы 17-летняя девушка смогла забрать свои документы из колледжа в Бишкеке и перевестись в Каракол. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

К Акыйкатчы (Омбудсмену) КР Джамиле Джаманбаевой обратилась жительница города Каракол Р.Н.А. с заявлением о защите прав своей 17-летней племянницы. По словам заявительницы, племянница - круглая сирота, дочь ее покойной сестры.

Ранее девушка проживала у родственников со стороны покойного отца. Однако в этом году она пожаловалась на плохое обращение, в том числе на физическое насилие со стороны родственников, и приняла решение переехать к тете. Р.Н.А. подала заявление на оформление опекунства и в августе, по решению Департамента социального развития мэрии города Бишкек, получила официальный статус опекуна. Так как Р.Н.А. проживает в Иссык-Кульской области, она решила перевести племянницу в педагогический колледж по специальности "Педагог начальных классов" в городе Каракол. Однако, по словам Р.Н.А., родственники со стороны отца девушки всячески препятствовали ее переезду и продолжению учебы в Караколе.

Кроме того, администрация Бишкекского универсального колледжа отказалась выдавать студентке документы, объясняя это тем, что не признает Р.Н.А. ее законным представителем. До этого женщина обращалась и в другие государственные органы, но не смогла получить соответствующую помощь по решению проблемы. Институт Акыйкатчы установил, что в данном случае были нарушены права и свободы девушки, предусмотренные статьями 39–40 Закона КР "Об образовании" и статьи 70 Кодекса КР "О детях". Акыйкатчы Джамиля Джаманбаева направила официальный запрос в прокуратуру Первомайского района города Бишкек. Лишь после этого учебное заведение перестало чинить препятствия переводу студентки в Каракол и выдало все необходимые документы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451445
Теги:
вуз, студенты, сироты, Документ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  