Акыйкатчы помогла студентке-сироте перевестись в колледж Каракола

После вмешательства Акыйкатчы 17-летняя девушка смогла забрать свои документы из колледжа в Бишкеке и перевестись в Каракол. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

К Акыйкатчы (Омбудсмену) КР Джамиле Джаманбаевой обратилась жительница города Каракол Р.Н.А. с заявлением о защите прав своей 17-летней племянницы. По словам заявительницы, племянница - круглая сирота, дочь ее покойной сестры.

Ранее девушка проживала у родственников со стороны покойного отца. Однако в этом году она пожаловалась на плохое обращение, в том числе на физическое насилие со стороны родственников, и приняла решение переехать к тете. Р.Н.А. подала заявление на оформление опекунства и в августе, по решению Департамента социального развития мэрии города Бишкек, получила официальный статус опекуна. Так как Р.Н.А. проживает в Иссык-Кульской области, она решила перевести племянницу в педагогический колледж по специальности "Педагог начальных классов" в городе Каракол. Однако, по словам Р.Н.А., родственники со стороны отца девушки всячески препятствовали ее переезду и продолжению учебы в Караколе.

Кроме того, администрация Бишкекского универсального колледжа отказалась выдавать студентке документы, объясняя это тем, что не признает Р.Н.А. ее законным представителем. До этого женщина обращалась и в другие государственные органы, но не смогла получить соответствующую помощь по решению проблемы. Институт Акыйкатчы установил, что в данном случае были нарушены права и свободы девушки, предусмотренные статьями 39–40 Закона КР "Об образовании" и статьи 70 Кодекса КР "О детях". Акыйкатчы Джамиля Джаманбаева направила официальный запрос в прокуратуру Первомайского района города Бишкек. Лишь после этого учебное заведение перестало чинить препятствия переводу студентки в Каракол и выдало все необходимые документы.