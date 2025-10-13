Погода
В 2026 году количество команд в Премьер-лиге Кыргызстана увеличат

251  0
- Самуэль Деди Ирие
Исполнительный комитет Кыргызского футбольного союза (КФС) принял решение увеличить число команд в Премьер-лиге Кыргызстана с сезона 2026 года и утвердил изменения в регламентах Премьер-лиги и Национальной лиги.

Временно приостанавливаются ряд правил перехода между лигами, в том числе:

  1. выбывание клуба, занявшего 14-е место в Премьер-лиге;
  2. переходный матч между командами, занявшими 13-е место в Премьер-лиге и 2-е место в Национальной лиге;
  3. автоматическое повышение абсолютного чемпиона Национальной лиги;
  4. аналогичные пункты в регламенте Национальной лиги.
  5. Также отменён матч за звание абсолютного чемпиона Национальной лиги.
  6. Новый порядок формирования Премьер-лиги сезона-2026 предусматривает:
  7. одну квоту для клубов Национальной лиги, которые проведут стыковые матчи между командами зон "А" и "Б";
  8. одно место для клубов из Нарынской, Баткенской или Таласской областей для равномерного регионального представительства (при наличии нескольких претендентов будут проведены стыковые матчи).

В КФС отметили, что изменения направлены на развитие регионального футбола и повышение уровня национального чемпионата.


Теги:
футбол, Кыргызстан
