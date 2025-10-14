Поисковики просят власти КНР помочь найти захоронение Тюлемыша Джалболдиева

Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа - Биздин Жениш" обратилось к председателю Китайской Народной Республики с просьбой помочь в поисках места последнего боя и возможного захоронения уроженца села Бостери Иссык-Кульской области Тюлемыша Джалболдиева.

Во время Второй мировой войны старший лейтенант Джалболдиев сражался на фронтах под Ленинградом, в Белоруссии и на Дальнем Востоке. Летом 1945 года он участвовал в боях против японских войск и был представлен к званию Героя Советского Союза. Позднее награда была заменена на орден Красной Звезды.

Из архивных документов известно, что Тюлемыш Джалболдиев погиб после ожесточенного рукопашного боя за сопку с отметкой 978,0. В наградном листе указано:

"В боях с японскими самураями, выполняя приказ командира по взятию сопки, он мобилизовал весь личный состав батальона. Сопка была взята. Старший лейтенант Джалболдиев первым завязал рукопашную схватку и, получив пулевое ранение, не покинул поле боя. Когда группа бойцов вырвалась далеко вперед, японцы усилили сопротивление. Большинство бойцов вышло из строя, и он остался один. Два офицера и два солдата противника набросились на него. Несмотря на множественные ножевые и пулевые ранения, Джалболдиев сражался до конца. Одного врага задушил, другому вырвал глаза. Когда бойцы подошли, рядом с ним лежали четыре убитых японца. За проявленное геройство достоин присвоения звания Героя Советского Союза".

Документ подписали заместитель командира 622 стрелкового полка майор Михайленко, командир полка подполковник Лелеков и заместитель начальника политотдела дивизии подполковник Мелконян.

По словам представителей поискового движения, точное место боя и захоронения до сих пор неизвестно, однако в архивах указана высота 978,0, где шли решающие бои.

- Пришло время найти место его подвига и увековечить имя героя. Мы надеемся, что нам разрешат установить мемориальную доску на месте сражения, даже если не удастся обнаружить точное место захоронения. Мы хотим, чтобы земляки и школьники Кыргызстана смогли поклониться памяти Тюлемыша Джалболдиева, - рассказали поисковики.

Они также выразили желание встретиться со школьниками и студентами Китая, чтобы рассказать им о подвиге кыргызского воина и пригласить одну из китайских школ в международный проект "Побратимы Памяти".

- Мы знаем, что во время войны китайский народ потерял более 35 миллионов человек. И мы хотим, чтобы помнили и нашего героя - Тюлемыша Джалболдиева. Он был настоящим политруком, который не прятался за спинами бойцов, шел в атаку первым, поднимал людей в бой. Несколько раз ранен, награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями "За отвагу" и "За оборону Ленинграда". Его история страшная правда войны и героизма наших дедов, - отметили участники движения.

Поисковая работа ведется совместно с Ассоциацией содействия патриотическому воспитанию и поисковой работе "Клуб Воинской Славы" (Россия) и региональной общественной организацией Республики Марий Эл "Общество татарских краеведов". Российские коллеги помогают работать с архивами и восстанавливать утраченные сведения о воинах из Киргизской ССР.

Поисковики Кыргызстана призывают откликнуться родственников и земляков Тюлемыша Джалболдиева. Возможно, в семьях сохранились фотографии, письма или документы.

Контактный номер для связи: +996 555 923 603 (WhatsApp, Telegram).

VB.KG совместно с поисковым движением "Наша Победа - Биздин Жениш" продолжат рассказывать о героях, представленных к званию Героя Советского Союза, чьи имена пока остаются в тени.