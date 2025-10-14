В Бишкеке рассказали о радиационной безопасности

Департамент государственного регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора КР провёл трёхдневный семинар на тему "Обеспечение радиационной безопасности при эксплуатации источников ионизирующего излучения". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В мероприятии приняли участие сотрудники Департамента и Службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики, работающие в сфере радиационной безопасности. Семинар прошёл с 10 по 12 октября 2025 года.

Семинар проводился тренером-консультантом, кандидатом медицинских наук, доцентом, к.м.н. Рая Абасовой.

Цель тренинга заключалась в углублении знаний участников в области радиационной безопасности и защиты, а также в развитии профессиональных навыков, необходимых для обеспечения безопасности при эксплуатации источников ионизирующего излучения в медицине, промышленности и в условиях радиационных аварий. Особое внимание было уделено вопросам радиационными рисками, дозиметрии и поиску неконтролируемых радиоактивных источников.

По итогам семинара участники успешно завершили обучение и получили сертификаты, подтверждающие повышение их квалификации в области радиационной безопасности, включая медицину, промышленность и ликвидацию последствий радиационных аварий.