США в ноябре введут 100%-е пошлины на товары из КНР сверх текущего уровня

- Светлана Лаптева
Решение ввести дополнительные 100-процентные пошлины Трамп связал с запланированным Китаем введением масштабных экспортных ограничений с 1 ноября

Американский президент Дональд Трамп заявил, что с 1 ноября США введут против Китая 100-процентные пошлины сверх тех, которые действуют в настоящее время. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

"Начиная с 1 ноября 2025 года (или раньше, в зависимости от любых дальнейших действий или изменений, предпринятых Китаем) Соединенные Штаты Америки введут 100-процентный тариф на Китай, сверх любого тарифа, который они в настоящее время платят", - говорится в посте.

Кроме этого, с 1 ноября США введут экспортный контроль для любого критически важного программного обеспечения.

По словам Трампа, это будет ответом на запланированное Китаем введение масштабных экспортных ограничений с 1 ноября "практически на все производимые им товары".

"Подобное совершенно беспрецедентно в международной торговле и представляет собой моральное унижение в отношениях с другими государствами", - считает американский лидер.

Источник: РБК


URL: https://www.vb.kg/451455
Теги:
Китай, США, таможенные пошлины
