На границах Шенгена ввели новую систему въезда-выезда

- Светлана Лаптева
Страны Европы начали использовать на внешних границах новую систему въезда и выезда (EES, то есть Entry Exit System). Она постепенно заменит привычные штампы в паспортах на цифровую запись о гражданах из стран, не входящих в ЕС и Шенген.

Новую систему будут вводить постепенно в течение полугода – к 10 апреля 2026 года ее станут применять во всех 29 европейских странах, включая Норвегию, Исландию, Швейцарию и Лихтенштейн, которые не входят в ЕС. Пока штампы в паспортах будут проставлять до конца переходного периода. Система будет собирать и проверять биометрические данные граждан третьих стран при въезде и выезде – в международных аэропортах, на железнодорожных вокзалах, автомобильных пограничных пунктах и в морских портах.

EES со временем внедрят все страны ЕС, кроме Ирландии и Кипра.

EES будет фиксировать граждан третьих стран, въезжающих в государство-член Шенгенской зоны для краткосрочного пребывания сроком до 90 дней в течение любого 180-дневного периода (если человек въезжает раньше – его не впустят).

Граждан третьих стран, имеющих вид на жительство в странах Шенгенской зоны, это правило не затронет.

Для резидентов и граждан стран ЕС, а также владельцев долгосрочных шенгенских виз будут созданы отдельные очереди, где необходимо будет предъявить визу или вид на жительство и паспорт.

Что нужно сделать при въезде в Шенген

При первом контакте с новой системой необходимо будет сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев. Таким образом будет создана цифровая запись, куда также вносятся и паспортные данные. При последующих пересечениях границы Шенгенской зоны биометрические данные будут сверяться с этой записью.

Детям до 12 лет отпечатки пальцев сдавать не надо.

Регистрация будет идти либо на специальных терминалах EES, либо в автоматах на границе, которые будут считывать паспортные данные и собирать биометрические данные пассажиров. Автоматами смогут пользоваться только владельцы биометрических паспортов. Отказы во въезде также фиксируются в системе.

Цель – усиление безопасности и ускорение пограничного контроля. Система въезда/выезда позволяет модернизировать пограничный контроль и выявлять граждан стран, не входящих в ЕС, которые не соответствуют условиям въезда и проживания или превысили разрешенный по визе срок пребывания в Шенгенской зоне. Новые правила направлены и на сдеерживание нелегальной миграции.

Что касается, например, Литвы, система EES установлена в аэропорту Вильнюса, а затем она появится на остальных воздушных, морских, автомобильных и железнодорожных пунктах, – сообщила СОГГ при МВД Литвы.

Польша запустила новую систему въезда/выезда в ЕС всего в двух пунктах пропуска на границе с Украиной: пограничном переходе Медика – Шегини (Medyka – Szeginie) и железнодорожном переходе Пшемысль – Мостиска (Przemyśl – Mościska).

К слову, по сообщению СМИ только Чехия, Эстония и Люксембург полностью внедрили EES 12 октября.

Поскольку биометрические и паспортные данные будут фиксироваться при первом въезде и выезде из Шенгенской зоны, то каждый последующий въезд и выезд потребует только очень быстрой проверки, так как данные уже будут находиться в системе, обещает Еврокомиссия. С новой системой путешествия станут более безопасными, простыми и быстрыми для всех, уверяет ее пресс-служба.

Вся информация о путешественниках теперь будет храниться в общеевропейской базе данных, благодаря которой власти смогут более эффективно отслеживать перемещения иностранцев между странами в Шенгенской зоне. Ранее каждая страна Евросоюза имела доступ только к своей базе данных. Сейчас новая система предоставит всем правоохранительным органам ЕС быстрый доступ к информации о дате и месте въезда иностранца в Шенгенскую зону, а также о его статусе проживания – независимо от того, в какой стране ЕС он находится.

