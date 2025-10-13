В Сокулукском районе задержан подозреваемый в убийстве односельчанина

14 сентября 2025 года в селе Совхоз-Фрунзе Сокулукского района был обнаружен труп гражданина С.В. 1954 года рождения с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, С.В. распивал спиртные напитки со своим односельчанином Н.Е. между ними произошла ссора, в ходе которой Н.Е. нанес телесные повреждения, приведшие к смерти С.В.

Подозреваемый Н.Е., 1953 года рождения, скрылся с места преступления. В ходе оперативно-розыскных мероприятий его местонахождение было установлено, и он был задержан и водворен в ИВС.

По решению суда задержанный заключён под стражу.

По итогам расследования составлен обвинительный акт, уголовное дело окончено производством и направлено в районный суд для рассмотрения по существу.