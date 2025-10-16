Погода
Коко Гофф завоевала титул WTA 1000 в Ухане, обыграв Джессику Пегулу

- Самуэль Деди Ирие
Американская теннисистка Коко Гофф выиграла турнир WTA 1000 в Ухане, обыграв в финале свою соотечественницу Джессику Пегулу со счётом 6:4, 7:5.

21-летняя чемпионка "Ролан Гаррос" сумела переломить ход встречи после неудачного начала второго сета, когда уступала 0:3. Гофф выиграла четыре гейма подряд и оформила победу в двух партиях, завоевав свой третий титул WTA 1000 и 11-й в карьере.

Ранее она побеждала на турнирах серии в Цинциннати (2023) и Пекине (2024). В этом сезоне американка также выходила в финалы в Мадриде и Риме.

Гофф, занимающая третье место в мировом рейтинге, стала первой теннисисткой за последние десять лет, выигравшей девять подряд финалов на хардовом покрытии - последний раз такое удавалось Серене Уильямс в 2015 году.

Для бывших парных чемпионок, Гофф и Пегулы, это был первый очный финал в одиночном разряде.

"Когда я только пришла в тур, ты (Пегула) была одной из первых, кто встретил меня с теплом. Это многое значит для меня. Здорово было сыграть против тебя в финале", - сказала Гофф на церемонии награждения.

Пегула, победившая в полуфинале первую ракетку мира Арину Сабаленку и прервавшая её 20-матчевую беспроигрышную серию, провела уже 27 трёхсетовых матчей в сезоне, выиграв семь из последних восьми.

"Ты королева трёхсетовиков", - пошутила Гофф. - "Сегодня я старалась не доводить до третьего, потому что знала: там шансы были бы на твоей стороне".


URL: https://www.vb.kg/451463
Теги:
США, теннис
