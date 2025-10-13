В Бишкеке состоится международный турнир по профессиональному боксу

В столице Кыргызстана прошла пресс-конференция, посвящённая второму международному турниру по профессиональному боксу, который организует компания Saikou X Lush Boxing Promotions.

Турнир пройдёт 25 и 26 октября в спортивном комплексе Bishkek Arena и соберёт сильнейших боксёров из Кыргызстана и зарубежных стран.

В пресс-конференции приняли участие президент НОК и Федерации бокса Кыргызстана Умбеталы Кыдыралиев, президент компании Аалам Дайчанбек, генеральный секретарь Харада Моёке, а также известные кыргызстанские боксёры Дилмурад Сатыбалдиев и Самат Абдырахманов (Самат Кыргыз).

"На ринг выйдут многие наши спортсмены, среди них - Самат Абдырахманов. Уверен, что этот турнир станет важным шагом в развитии профессионального бокса в Кыргызстане. Приглашаем всех болельщиков поддержать наших ребят", - заявил Умбеталы Кыдыралиев.

Самат Абдырахманов, который впервые проведёт бой на родине, отметил, что тщательно готовится к выступлению.

"Есть небольшое волнение, ведь бой состоится дома, при своих болельщиках. Мы постараемся показать зрелищный поединок", - сказал боксёр.

Его соперником станет спортсмен из Зимбабве Брендон Денес.

В рамках турнира пройдут пять титульных боёв, в том числе за пояса WBA Asia, WBI и IBF - престижных международных организаций, чьи титулы признаются во всём мире.

Кыргызстан на турнире представят 10 бойцов, среди которых: Дилмурад Сатыбалдиев, Самат Абдырахманов, Сыргак Абдыжапар уулу, Нуржигит Дуйшобаев, Жениш Улпатов, Аскат Култаев, Арген Кадырбеков, Адилет Качкынбеков и Нурсултан Тулекулов.

Турнир обещает стать одним из самых ярких событий осени в кыргызстанском спорте и привлечь внимание поклонников бокса со всей Центральной Азии.