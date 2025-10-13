Погода
$ 87.27 - 87.63
€ 101.10 - 101.90

В Бишкеке состоится международный турнир по профессиональному боксу

207  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В столице Кыргызстана прошла пресс-конференция, посвящённая второму международному турниру по профессиональному боксу, который организует компания Saikou X Lush Boxing Promotions.

Турнир пройдёт 25 и 26 октября в спортивном комплексе Bishkek Arena и соберёт сильнейших боксёров из Кыргызстана и зарубежных стран.

В пресс-конференции приняли участие президент НОК и Федерации бокса Кыргызстана Умбеталы Кыдыралиев, президент компании Аалам Дайчанбек, генеральный секретарь Харада Моёке, а также известные кыргызстанские боксёры Дилмурад Сатыбалдиев и Самат Абдырахманов (Самат Кыргыз).

"На ринг выйдут многие наши спортсмены, среди них - Самат Абдырахманов. Уверен, что этот турнир станет важным шагом в развитии профессионального бокса в Кыргызстане. Приглашаем всех болельщиков поддержать наших ребят", - заявил Умбеталы Кыдыралиев.

Самат Абдырахманов, который впервые проведёт бой на родине, отметил, что тщательно готовится к выступлению.

"Есть небольшое волнение, ведь бой состоится дома, при своих болельщиках. Мы постараемся показать зрелищный поединок", - сказал боксёр.

Его соперником станет спортсмен из Зимбабве Брендон Денес.

В рамках турнира пройдут пять титульных боёв, в том числе за пояса WBA Asia, WBI и IBF - престижных международных организаций, чьи титулы признаются во всём мире.

Кыргызстан на турнире представят 10 бойцов, среди которых: Дилмурад Сатыбалдиев, Самат Абдырахманов, Сыргак Абдыжапар уулу, Нуржигит Дуйшобаев, Жениш Улпатов, Аскат Култаев, Арген Кадырбеков, Адилет Качкынбеков и Нурсултан Тулекулов.

Турнир обещает стать одним из самых ярких событий осени в кыргызстанском спорте и привлечь внимание поклонников бокса со всей Центральной Азии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451464
Теги:
бокс, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  