В Кыргызстане приступил к работе новый глава Представительства ЕС

Заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Медер Абакиров принял копии верительных грамот у главы Представительства Европейского Союза в Кыргызстане Реми Дюфло. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также планы реализации совместных программ и проектов, представляющих взаимный интерес.

Медер Абакиров подчеркнул важность партнерства с Европейским Союзом и выразил готовность Кыргызской Республики к дальнейшему развитию взаимодействия на принципах доверия и взаимного уважения.

Реми Дюфло отметил стремление Европейского Союза укреплять связи с Кыргызстаном и выразил готовность оказывать необходимое содействие.

В завершение встречи стороны обсудили повестку предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.