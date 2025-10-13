Квалификация Кубка Азии-2027: Таджикистан победил, Туркменистан уступил

В рамках третьего тура квалификации Кубка Азии-2027 по футзалу прошли важные матчи, которые существенно повлияли на турнирное положение в группах.

Таджикистан - Мальдивы 2:0 (Группа A)

Сборная Таджикистана продолжила успешное выступление, одержав уверенную победу над Мальдивами со счётом 2:0 на своем поле в Душанбе.

Команда Петева с первых минут взяла игру под контроль. Уже на 8-й минуте отличился нападающий Шахром Самиев, реализовав опасный момент после передачи партнера. На 30-й минуте преимущество хозяев удвоил Шеврони Мабатшоев, пробив точно в дальний угол ворот.

Во втором тайме Таджикистан уверенно контролировал ход встречи, не позволив сопернику создать серьезных моментов.

После трёх туров таджикская сборная имеет 7 очков и делит лидерство в группе с Филиппинами, которые обыграли Восточный Тимор (4:1). Мальдивы остаются на последнем месте без очков.

Следующий матч Таджикистан проведёт 14 октября в гостях против Мальдив, где постарается закрепить лидерство.

Шри-Ланка - Туркменистан 1:0 (Группа D)

Главной сенсацией тура стало поражение сборной Туркменистана от Шри-Ланки. Матч проходил в Коломбо и завершился минимальной победой хозяев - 1:0.

Единственный и решающий мяч забил Леон Перера на 67-й минуте, воспользовавшись ошибкой туркменской обороны. Несмотря на попытки отыграться, гости так и не смогли пробить голкипера Шри-Ланки.

Этот результат значительно обострил борьбу в группе D - теперь Туркменистан, Шри-Ланка и Таиланд имеют по 6 очков, а Китайский Тайбэй замыкает таблицу без очков.

14 октября команды снова встретятся - Туркменистан примет Шри-Ланку у себя дома, где постарается взять реванш.

Результаты 3-го тура квалификации (9 октября 2025):

Группа A:

Таджикистан - Мальдивы - 2:0

(Самиев, 8; Мабатшоев, 30)

Восточный Тимор - Филиппины - 1:4

Группа D:

Шри-Ланка - Туркменистан - 1:0

(Перера, 67)

Таиланд - Китайский Тайбэй - 2:0

Турнир постепенно набирает обороты. Уже в октябре определятся команды, которые сделают решающий шаг к выходу в финальный раунд Кубка Азии-2027, который пройдёт в Саудовской Аравии.