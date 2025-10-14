Погода
Италия предложит олимпийское перемирие на Зимние Игры-2026

Италия планирует представить в ООН инициативу об олимпийском перемирии на период проведения XXV зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д"Ампеццо, которые пройдут в феврале 2026 года.

Об этом сообщил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни. По его словам, предложение охватит все регионы, где ведутся военные действия, включая Украину и Ближний Восток.

"Рим и Италия всегда выступают за мир, развитие и рост. В свете Олимпиады мы предложим объявить перемирие на всех театрах военных действий", - подчеркнул Таяни, сообщает агентство ANSA.

Инициатива Италии направлена на укрепление принципов спорта как инструмента мира и международного диалога во время проведения крупнейшего зимнего спортивного события.


URL: https://www.vb.kg/451468
Теги:
Италия, Олимпийские игры
