Новые знания откроют путь к росту доходов. Гороскоп с 13 по 19 октября

Предстоит разбираться в хитросплетении отношений, пересматривая круг общения, отдаляясь от тех, кто за спиной плёл интриги и укрепляя отношения с теми, кто прошёл испытания в различных ситуациях, поддерживая в трудные минуты. Предстоит также сделать акцент на интеллектуальном развитии, понимая и принимая слабые стороны и восполняя пробелы в знаниях. Благодаря новым знаниям удастся увеличить доходы и сделать значимый шаг вверх по лестнице профессионального развития. Понедельник и большая часть вторника располагают для проработки семейных отношений, а также детско-родительского взаимодействия. Удастся прийти к пониманию по многим вопросам, если снять розовые очки и посмотреть на жизнь реальным взглядом. Удачны развлекательные поездки. Вечер вторника, среда и четверг благоприятствуют проведению презентаций, продвижению бизнеса. Время романтичных встреч, вечеринок. Можно совершать покупки. Пятница и суббота – время анализа и детальной проработки причины возникновения проблемы. Пошаговый анализ позволит выделить момент, когда возникает ошибка, создающая впоследствии проблемы. Дни располагают к работе над отчётами и документами. Выгодны приобретения. Воскресенье располагает для свиданий, отдыха на природе, дружеским встречам и поездкам. Со среды по воскресенье - дни удачны для посещения парикмахера и косметолога.

Овен – лукавство и обманы раскроются, и вам уже решать кто останется в вашем окружении, а кто нет. Поездки, деловые переговоры, дружеские встречи и свидания пройдут в доверительной атмосфере после пересмотра круга общения. В течение недели удастся решить финансовые вопросы, создать новые источники доходов и пополнить казну. Рост материального благополучия позволит совершить долгожданные покупки. Выгодны сделки с недвижимостью.

Телец – тревоги зачастую окажутся преувеличенными, если лучше разобраться в происходящем. Полезно уделить внимание не только работе, но и здоровью Профилактические процедуры позволят его укрепить. В работе удастся достичь значимого прогресса, а возможно и сменить место работы, найдя то, что будет по душе. Заметно прибавиться поездок, деловых встреч и свиданий. Успех будет достигнут в учёбе. Самое время сдавать тесты, экзамены.

Близнецы – домочадцы будут особенно привередливыми, а потому угодить им окажется непросто. Оставьте попытки что-либо доказать близким людям, продолжая заниматься своими делами. Плохое настроение у домочадцев пройдёт также быстро, как и возникнет. Пока критика сыплется со всех сторон, молча делайте намеченную работу. Вы успеете справиться с домашними делами, встретится с влиятельными людьми и решить важные вопросы, а также оформить документы.

Рак – поездок, встреч и общения ожидается больше чем когда-либо, но вам сразу следует определиться с приоритетами. Легкомысленное общение с друзьями и родственниками, которым нечем заняться, не только начнёт раздражать, но и не позволит во время ответить на важные звонки и письма, отвлечёт от дел, а вы сейчас как никогда близки к успеху. Усталость и недомогание не самые главные последствия пустых разговоров. Любимый человек может обидеться из-за отсутствия ответа на его сообщения.

Лев – прежде чем принимать окончательное решение, разберитесь в своих чувствах и получаемой информации. Кто-то намеренно попытается ввести вас в заблуждение, дабы рассорить с близкими людьми. Раскрыв коварные планы завистников, вы справитесь с этим вызовом и более тщательно будете выбирать себе друзей. Поездки сложатся благополучно, но перепроверяйте багаж. Вы можете забыть что-то важное. Финансовое положение продолжит укрепляться. Найдутся возможности для решения финансовых вопросов, пополнения казны, а потому удастся совершить долгожданные покупки. Сделки с недвижимостью также удачны.

Дева – с одной стороны доходы возрастут, с другой стороны, под влиянием соблазнов, могут существенно возрасти траты. Не поддавайтесь на эмоциональные порывы и давление близких людей. Став выше соблазнов, вы сделаете осознанный выбор и не пустите денег на ветер, а ещё и останетесь в плюсе, совершив действительно нужные приобретения. Деловые и дружеские встречи пройдут на должном уровне. Вы сможете прийти по ряду важных вопросов, обсудить планы на будущее, а также принять участие в интересных мероприятиях.

Весы – пока вы успешно решаете финансовые вопросы, работаете над повышением доходов и совершаете выгодные покупки, близкие люди могут донимать вас своими проблемами, которые в большей степени являются плодами их фантазий. Поддавшись паническим заявлениям друзей или родственников, вы можете впутаться в череду необдуманных поступков. Полученные сообщения окажутся ничем иным как слухами, а вы сломаете из-за них свои планы.

Скорпион – немного запутавшись в чувствах, эмоциях, прислушайтесь к себе, а не многочисленным советникам. Они только подольют масла в тлеющие угли сомнений. Терзающие душу переживания могут отразится и на здоровье. Отбросив тревоги, хорошо отдохнув, вы сможете принять взвешенные решения от которых зависит судьбы отношений, работы, а также финансов. Во время всевозможных мероприятий, собраний, встреч, а также на учёбе, не оставайтесь в тени, а продвигайте свою точку зрения.

Стрелец – руководство и близкие люди предпримут попытки навязать чуждые для вас решения. Почувствовав давление и попытку манипулирования, воздержитесь от немедленного принятия решения, даже если эти люди дороги вам. Возможно они сами заблуждаются, склоняя вас к определённым действиям. Тщательно взвесив все за и против, вы, в спокойной для себя обстановке, поймёте как нужно правильно поступить, а потому спасёте себя и близких людей от ошибок.

Козерог – любовные сообщения от едва знакомого человека, покажутся вначале интересной игрой, но вступив в переписку, вы дадите надежду на более серьёзные отношения. Когда вы дадите понять, что время для игр закончилось, избавиться от назойливого собеседника окажется непросто. Не тратьте попусту силы и нервы, это опасно для здоровья. Приглашение к диалогу, полученное от деловых партнёров или друзей достойно вашего внимания. С ним будет связан успех и поездки.

Водолей – соблазнительных предложений будет хоть отбавляй. Одни вас будут звать на вечеринки, кто-то попытается флиртовать, а некоторые знакомые предложат поучаствовать в совместных делах, сделать вместе покупки. Решительно отказавшись от ветреных предложений, вы можете сделать важный шаг по карьерной лестнице. Серьёзные люди, с которыми вы когда-то имели дело, пригласят вас на серьёзный разговор. Подготовившись к встрече, вы не упустите своего шанса.

Рыбы – не соглашайтесь на первое полученное предложение, как при обсуждении финансовых условий работы, так и при совершении покупок. Разобравшись, вы заметите подвохи, а потому совершите покупки, инвестиции, заключите договор на оплату работы на лучших для себя условиях. Сохраняется возможность проявить себя во время обсуждения важных вопросах на работе, а также отличиться во время учёбы. Благодаря проявленной инициативе сложатся дальние поездки.

Астролог Андрей Рязанцев


