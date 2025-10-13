Погода
Айжан Боронбекова стала чемпионкой Казахстана по футболу

Кыргызстанская футболистка Айжан Боронбекова стала чемпионкой Казахстана, выступая за клуб "Актобе". Команда в сезоне провела 26 матчей, одержав 24 победы и дважды сыграв вничью, набрав 74 очка. Боронбекова забила два гола за клуб.

Главная борьба за титул велась с прошлогодним чемпионом БИИК из Шымкента. В очных встречах команды сыграли сначала вничью 2:2, а во втором круге "Актобе" уступал 1:2, но два гола в концовке принесли победу и чемпионство.

В следующем сезоне "Актобе" снова сыграет в женской Лиге чемпионов.


