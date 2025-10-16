Погода
$ 87.27 - 87.65
€ 101.10 - 101.90

Андрей Белов: Кыргызстан упустил шанс стать транспортным хабом региона

291  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Эксперт по международной логистике Андрей Белов рассказал VB.KG, удалось ли Кыргызстану использовать шансы, предоставленные кризисной ситуацией, для превращения страны в транспортный хаб, как ранее прогнозировали аналитики. Он предложил рассмотреть ситуацию в логистическом секторе на середину октября 2025 года и сравнить ее с прогнозными данными, изложенными им в статье от 25 июня:

"Произошли масштабные изменения в секторе грузоперевозок Средней Азии, которые в обозримом будущем приведут к кардинальной смене маршрутов грузоперевозок на Евразийском пространстве. Паралич автомобильных грузоперевозок из Китая в Россию через территорию Казахстана привел к перенаправлению грузовой базы на Дальневосточные маршруты. Однако небольшая часть грузов пошла через Кыргызстан.

Эта небольшая часть казахского транзита обеспечила для Кыргызстана удвоение транзитного грузопотока к концу сентября 2025 года. Эти перенаправленные объемы пошли по Серединному коридору. Часть этих объемов встала на железнодорожные маршруты, что отчетливо видно по кратному росту количества почтово-багажных вагонов, идущих в составе пассажирских поездов по маршрутам Бишкек – Москва.

Происходящие изменения отчетливо показывают, что идет системная перестройка логистических цепочек поставок китайских товаров на западные направления. А значит, Кыргызстан столкнулся с необходимостью масштабного строительства и модернизации транспортно-логистической инфраструктуры на системном уровне. Срочно требуется создание мультимодальных хабов авто/жд, где будут сосредоточены центры логистических компетенций и широкий спектр логистических и около-таможенных услуг.

Решение этого вопроса находится одновременно в нескольких плоскостях.

Во-первых, требуются квалифицированные кадры, способные как минимум осознать стоящие перед страной проблемы. Однако, помимо осознания, нужны четкие управленческие воздействия, основанные на эффективных алгоритмах и кооперации с китайскими и российскими коллегами по отрасли. Увы, на сегодняшний день в Кыргызстане есть лишь единичные примеры подобных кадровых решений. В большинстве своем компетентность проигрывает клановой принадлежности и лояльности.

Во-вторых, инфраструктура в локациях, где присутствует возможность мультимодальной логистики, либо отсутствует совсем, либо находится в состоянии остаточного постсоветского наследия. Все попытки изменить данное положение дел упираются в некомпетентность управляющих кадров, которые не могут даже осознать масштабы проблем. Кроме того, изменения происходят прямо сейчас, и решения принимать нужно тоже сейчас.

В-третьих, необходимые преобразования требуют современных технологических решений и функционирования инфраструктуры в режиме конвейера. Это обусловлено тем, что китайские цепочки поставок строятся по принципу конвейера. Но реальность такова, что управленцы в транспортном секторе КР зачастую этого не понимают, и вместо мультимодальных логистических хабов авто/жд строят платные стоянки для грузового автотранспорта.

В итоге мы сталкиваемся с ситуацией, когда в стремительно меняющемся мире для Кыргызстана выпадал шанс стать ключевой транзитной страной Центральной Азии, но реализовать этот шанс невозможно из-за неспособности руководящих кадров воспользоваться предоставленной возможностью".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/451472
Теги:
Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  