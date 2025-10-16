Андрей Белов: Кыргызстан упустил шанс стать транспортным хабом региона

Эксперт по международной логистике Андрей Белов рассказал VB.KG, удалось ли Кыргызстану использовать шансы, предоставленные кризисной ситуацией, для превращения страны в транспортный хаб, как ранее прогнозировали аналитики. Он предложил рассмотреть ситуацию в логистическом секторе на середину октября 2025 года и сравнить ее с прогнозными данными, изложенными им в статье от 25 июня:

"Произошли масштабные изменения в секторе грузоперевозок Средней Азии, которые в обозримом будущем приведут к кардинальной смене маршрутов грузоперевозок на Евразийском пространстве. Паралич автомобильных грузоперевозок из Китая в Россию через территорию Казахстана привел к перенаправлению грузовой базы на Дальневосточные маршруты. Однако небольшая часть грузов пошла через Кыргызстан.

Эта небольшая часть казахского транзита обеспечила для Кыргызстана удвоение транзитного грузопотока к концу сентября 2025 года. Эти перенаправленные объемы пошли по Серединному коридору. Часть этих объемов встала на железнодорожные маршруты, что отчетливо видно по кратному росту количества почтово-багажных вагонов, идущих в составе пассажирских поездов по маршрутам Бишкек – Москва.

Происходящие изменения отчетливо показывают, что идет системная перестройка логистических цепочек поставок китайских товаров на западные направления. А значит, Кыргызстан столкнулся с необходимостью масштабного строительства и модернизации транспортно-логистической инфраструктуры на системном уровне. Срочно требуется создание мультимодальных хабов авто/жд, где будут сосредоточены центры логистических компетенций и широкий спектр логистических и около-таможенных услуг.

Решение этого вопроса находится одновременно в нескольких плоскостях.

Во-первых, требуются квалифицированные кадры, способные как минимум осознать стоящие перед страной проблемы. Однако, помимо осознания, нужны четкие управленческие воздействия, основанные на эффективных алгоритмах и кооперации с китайскими и российскими коллегами по отрасли. Увы, на сегодняшний день в Кыргызстане есть лишь единичные примеры подобных кадровых решений. В большинстве своем компетентность проигрывает клановой принадлежности и лояльности.

Во-вторых, инфраструктура в локациях, где присутствует возможность мультимодальной логистики, либо отсутствует совсем, либо находится в состоянии остаточного постсоветского наследия. Все попытки изменить данное положение дел упираются в некомпетентность управляющих кадров, которые не могут даже осознать масштабы проблем. Кроме того, изменения происходят прямо сейчас, и решения принимать нужно тоже сейчас.

В-третьих, необходимые преобразования требуют современных технологических решений и функционирования инфраструктуры в режиме конвейера. Это обусловлено тем, что китайские цепочки поставок строятся по принципу конвейера. Но реальность такова, что управленцы в транспортном секторе КР зачастую этого не понимают, и вместо мультимодальных логистических хабов авто/жд строят платные стоянки для грузового автотранспорта.

В итоге мы сталкиваемся с ситуацией, когда в стремительно меняющемся мире для Кыргызстана выпадал шанс стать ключевой транзитной страной Центральной Азии, но реализовать этот шанс невозможно из-за неспособности руководящих кадров воспользоваться предоставленной возможностью".