Садыр Жапаров: Судьба кандидата - в руках народа, а не агитаторов

В обществе продолжается обсуждение нормы, разрешающей кандидатам в депутаты Жогорку Кенеша нанимать до тысячи агитаторов.

Одни считают, что это даст преимущество состоятельным кандидатам и приведёт к тому, что в парламент попадут лишь богатые.

Другие же отмечают, что успех кандидата зависит не от количества агитаторов, а от выбора самих избирателей.

В связи с этим агентство "Кабар" обратилось к президенту Садыру Жапарову за комментариями по этому вопросу.

- Здравствуйте. Количество желающих участвовать в выборах депутатов Жогорку Кенеша с каждым днем растет. Когда официально начнется агитационный период, избиратели сами смогут оценить и выбрать своих кандидатов.

Однако сейчас некоторые обеспокоены нормой, касающейся числа агитаторов, которым разрешено работать на одного кандидата. В частности, норма, по которой один кандидат может нанять до тысячи агитаторов, по мнению некоторых, открывает путь к приходу в парламент исключительно богатых людей. Каково Ваше мнение по этому поводу?

В предыдущем законе было предусмотрено, что кандидат может нанять до 500 агитаторов. Поскольку избирательные округа стали больше, депутаты увеличили это число до 1000.

Я тоже считаю, что тысяча агитаторов - это много. Сколько бы раз я ни участвовал в выборах, я никогда не нанимал столько агитаторов ни на один округ.

Думаю, и нынешние кандидаты на выборах не станут брать столько. Если кто-то способен нанять тысячу агитаторов, значит, у него просто много денег.

Но голосует-то народ. Поэтому я и обращаюсь к людям снова и снова: не продавайте свой голос. Конечно, этот недостаток можно исправить на следующих выборах.

С другой стороны, из-за нормы о тысяче агитаторов не стоит делать трагедию.

Ведь даже если ограничить число агитаторов до 500, это не решит проблему. Можно официально зарегистрировать 500 агитаторов, а еще столько же нанять неофициально, устно договорившись. Доказать это будет очень трудно.

Поэтому повторю еще раз: судьба каждого кандидата находится не в руках агитаторов, а в руках народа. Если народ не поддерживает кандидата, то хоть тысячу, хоть две тысячи агитаторов нанимай, все равно не пройдешь.

Приведу пример из собственного опыта. На выборах 2005 года в одном округе участвовало 12 кандидатов. Одиннадцать из них объединились и работали против меня.

Среди них были губернатор, действующий аким, депутаты того времени и бизнесмены, которые утверждали, что получили благословение от властей.

У меня же было всего около 200 агитаторов. Но, с Божьей помощью и при поддержке народа, я победил.

Поэтому нужно верить не в агитаторов, а в Бога и в поддержку народа. Приведу еще один пример.

На выборах 2010 года на одном крупном участке у нас было 30 агитаторов, но мы получили там всего два голоса.

А в другом участке, где у нас было всего 10 агитаторов, мы не получили ни одного голоса. Такое тоже случается.

Поэтому каждый агитатор должен помнить: он тоже избиратель. Пусть сто раз подумает, у кого берет деньги и за кого работает.

И пусть задумается, чтобы потом не нести на себе вину перед народом.


