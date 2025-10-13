Экс-замглавы ЖК вымогал деньги, прикрываясь именем Ташиева

ГКНБ КР в рамках проведения следственно-оперативных мероприятий установлен факт получения 200 тысяч долларов США со стороны экс-заместителя руководителя аппарата ЖК КР К.Б.Ш. и и гражданина КР А.Т.Н. которые войдя в доверие одному из представителей бизнеса, вымогали денежные средства.

Подозреваемые, прикрываясь близкими связями с председателем ГКНБ КР Камчыбеком Ташиевым, обманным путем получили 200 тысяч долларов США за прекращение уголовного преследования со стороны ГКНБ КР.

10 октября 2025 года по результатам проведенных мероприятий указанные К.Б.Ш. и А.Т.Н., задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.