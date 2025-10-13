Выборы в ЖК. Официальный язык становится ключевым в освещении кампании

Кыргызстан стоит на пороге избирательного процесса. Однако часть граждан высказывают опасения, что после принятия закона "О госязыке" может оказаться вне информационного поля. А это, по минимальным оценкам, более 1 млн человек только на территории нашей страны.

Издание VB.KG выяснило, не будет ли разыгрываться языковая карта в агитационный период.

Как сообщил нашему изданию политолог, директор центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков, русский язык, несмотря на попытки его вытеснить, остается языком межнационального общения в мультинациональном Кыргызстане.

"Конечно, 90% народных избранников – кандидатов в депутаты в ЖК будут использовать госязык. Это нормально, особенно для регионов, где фактически не осталось русскоязычного населения. Другой вопрос, что, например, на юге страны, в Ошской и Джалал-Абадской области много узбекского населения. Как будут там выстраивать компанию, сложно сказать. У нас это первый опыт вот с такими новыми трактовками по госязыку. Ведь именно русский всегда использовался для информирования всех национальностей, проживающих на территории республики", - отмечает Шестаков.

Но главный вопрос, конечно, касается Бишкека, считает политолог.

"По разным оценкам, у нас среди голосующего населения более 200 тысяч жителей, говорящих на официальном языке и относящихся к разным этническим группам, проживает в столице и Чуйской области. Поэтому ЦИК необходимо будет вести разъяснительную кампанию по выборам не только на государственном, но и на официальном языке. Тем более, когда явка на выборах в последние годы показывает минимальные цифры. Это хорошо заметно по выборам 17 ноября прошлого года. Следовательно, накладывать табу на официальный язык неразумно. К тому же, статус русского как официального никуда не ушел. Его использование в нашей стране находится на достаточно высоком уровне. Это недавно в интервью подчеркивал и президент Садыр Жапаров. Но важно, чтобы языковой вопрос не использовали для заигрывания с отдельными категориями избирателей", - подчеркнул Шестаков.

Еще одной особенностью, которая, по мнению политолога, важна для публичных политиков уровня Жогорку Кенеша – цитируемость в зарубежных СМИ. Тем более, что последние масштабно освещают эту кампанию.

"Скажем, те же СМИ СНГ пространства вряд ли смогут полноценно давать информацию, если кандидаты и их агитация будет вестись исключительно на государственном языке. Особенно, когда в РФ проживает чуть меньше полумиллиона потенциальных избирателей. С учетом запрета на доступ в Facebook, Instagram, Twitter, многие наши граждане, которые работают в России, смогут узнавать о выборах только из российских СМИ и их социальных сетей. Поэтому здесь депутаты, даже те, кто знает кыргызский язык, не будут иметь возможности доносить все на кыргызском. С этой точки зрения официальный язык будет иметь большое значение для всей нашей диаспоры за рубежом. И не только российской", - резюмировал Игорь Шестаков.

Выборы в парламент, как бы не хотелось отдельным представителям законодательных и иных органов, наглядно демонстрируют необходимость использования русского языка не только как официального, но, прежде всего, языка межнационального общения. Да, госязык развивать необходимо и важно, но осуществлять исключительно на его платформе исключительно все информационные кампании неэффективно.