Семейная династия: как выпускники УрФУ укрепляют технический потенциал КР

Повсеместно в мире существуют трудовые династии: семьи врачей, педагогов, строителей и так далее. Но гораздо реже можно услышать о семейных династиях, где несколько поколений окончили один и тот же вуз. В Кыргызстане есть именно такая семья - Абдрахмановы. Почти все ее представители стали выпускниками Уральского политехнического института, ныне Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина (УрФУ).

Глава семьи, Сагынбек Абдрахманов, с теплотой вспоминает свои студенческие годы.

- В свое время я окончил Уральский политехнический институт, где и встретил свою будущую супругу Марину Викторовну. Позже и наши дети выбрали этот же вуз. Сегодня они востребованные специалисты в своих отраслях, - рассказывает он.

Теперь Сагынбек Абдрахманов не просто хранитель семейных традиций, но и председатель Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ в Кыргызстане, а также Полномочный представитель Уральского федерального университета в нашей республике. Он делает все, чтобы как можно больше кыргызстанцев получили возможность учиться в одном из лучших технических вузов России.

- На встрече с президентом Кыргызстана я прямо сказал, что нашей республике не хватает специалистов в технических отраслях. Раньше ведь инженеров, энергетиков, металлургов готовили в центральных вузах СССР. Так почему бы не возродить эту практику в интересах страны? Президент меня поддержал, - вспоминает он.

В итоге по поручению главы государства Абдрахманов вместе с советниками и руководителями госучреждений посетил Екатеринбург, где познакомил делегацию с потенциалом УрФУ.

- Мы были в физико-технологическом институте УрФУ, крупнейшем в Европе. Кафедра новых технологий (в мое время это был институт металлургии) сейчас занимает четвертое место в мире. Мне было очень приятно, когда наши гости увидели мой портрет на стенде "Известные выпускники из Киргизии", - улыбается Сагынбек Абдрахманов.

В этой поездке участвовал и глава "Кыргызалтына". После визита предприятие направило на учебу в УрФУ шестерых молодых ребят. Сегодня в университете на бюджетной основе учатся около 70 кыргызстанцев - будущие горняки, металлурги, технологи и инженеры.

- В прошлом году мы отметили 10-летие Ассоциации выпускников УПИ, УрГУ, УрФУ в Кыргызстане. Были представители правительства, госучреждений. На прямой связи с нами выступил директор Института новых материалов и технологий УрФУ, где училась вся моя семья - я, жена и наши дети. В своем выступлении он отметил наших студентов, но, к сожалению, вынужден был сказать, что уровень владения русским языком у многих оставляет желать лучшего, - сказал он.

Сагынбек Абдрахманов с сожалением констатирует: - Когда я учился, многие наши ребята из регионов плохо знали русский, но прекрасно владели точными науками: математикой, физикой, химией. Сейчас же часто не знают ни языка, ни точных дисциплин.

Тем не менее, по его словам, выпускники УрФУ остаются одними из самых востребованных специалистов в Кыргызстане.

- Например, в Госгеологию приходит устраиваться выпускник из нашего горного института и выпускник УрФУ, так вот последнего берут без конкурса. Сегодня наши ребята работают в "Кыргызгеологии", "Кыргызалтыне", на "Кумторе" и других месторождениях. Их ценят как профессионалов, - подчеркивает он.

Абдрахманов также рассказал историю, которая особенно близка его сердцу.

- Существует стипендия фонда Чокморова, который я возглавляю. Мою дочь вуз представил на эту стипендию, но я, по моральным соображениям, не пропустил ее кандидатуру. Тем не менее после окончания вуза она работала в исследовательской группе Березовского рудника, а потом ее переманили в "Кыргызалтын". Если бы она не была моей дочерью, то стипендию Чокморова она, безусловно, получила бы, - говорит он с улыбкой.

По словам Абдрахманова, Уральский федеральный университет - это один из лучших технических вузов мира.

- Машиностроение, цветная металлургия, горная отрасль, атомная энергетика, гидро- и теплоэнергетика - все эти направления развиваются именно у нас, в УрФУ. Кыргызстану крайне нужны такие специалисты. Та же ТЭЦ Бишкека остро нуждается в профессионалах. В будущем мы планируем строительство АЭС, и без атомщиков страна не сможет развиваться. Поэтому огромное спасибо российскому правительству за квоты, благодаря которым наши молодые люди получают возможность осваивать нужные специальности, - сказал Сагынбек Абдрахманов.

Напомним, квоты Правительства Российской Федерации позволяют кыргызстанцам бесплатно обучаться в ведущих вузах России, включая проживание в общежитии и получение стипендии. В этом году Россия выделила 700 бюджетных мест.

Руководитель представительства Россотрудничества в Бишкеке Альберт Зульхарнеев отметил в разговоре с корреспондентом VB.KG, что кыргызстанцы, как и в прошлые годы, выбирают самые разные направления: технические, гуманитарные, творческие.

- Мы не ведем статистику по вузам, но знаю, что среди студентов есть и будущие инженеры, и актеры. Я горжусь, когда на мероприятиях встречаю наших выпускников. Они везде востребованы и уважаемы, - сказал он.

Отдельно стоит отметить, что количество квот в российские вузы значительно превышает число грантовых мест, предоставляемых другими странами. Так, например, в вузах Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая на 2025–2026 учебный год выделено 125 мест, в то время как Россия предоставляет в несколько раз больше.

P.S. История семьи Абдрахмановых - это не просто рассказ о династии выпускников. Это история о верности профессии, благодарности alma mater и о будущем Кыргызстана, в котором нужны именно такие специалисты - образованные, ответственные и любящие свою страну. И сегодня, благодаря поддержке России, десятки молодых кыргызстанцев получают шанс продолжить традицию, заложенную когда-то Сагынбеком Абдрахмановым - строить сильный, технологически развитый Кыргызстан.


