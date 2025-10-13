Погода
ОсОО "Алтынкен" приглашает к участию в конкурсе на услуги

ОсОО "Алтынкен" приглашает компании принять участие в конкурсе на оказание услуг.

Наименование Требования Срок приема документов
1 Охрана и сопровождение полувагонов золотосодержащего концентрата 1) Склад г. Кемин (Кыргызская Республика) – станция Оскемен-1 (Республика Казахстан) 22.10.2025г.
2 Аренда склада г. Кемин Площадь не менее 1000 кв.м., наличие ж/д тупика, складского и офисного помещения. Бокс для спецтехники. 22.10.2025г.
3 Аренда автокрана г. Кемин Грузоподъемность: не менее 16 тонн.
Состояние: исправный, полностью укомплектованный. 		22.10.2025г.

Для участия необходимо предоставить:

  1. заявку на сотрудничество;
  2. свидетельство о регистрации компании (патент);
  3. устав;
  4. разрешения и сертификаты;
  5. справку из УГНС;
  6. другие документы, подтверждающие соответствие требованиям.

Документы принимаются до 22 октября 2025 года по адресу электронной почты: atkbjyx@gmail.com

По вопросам можно обращаться в Управление снабжения ОсОО "Алтынкен" по телефону (+996 708) 001 007 (контактное лицо - Калыс) с 8:00 до 17:00.


