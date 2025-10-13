ОсОО "Алтынкен" приглашает к участию в конкурсе на услуги

ОсОО "Алтынкен" приглашает компании принять участие в конкурсе на оказание услуг.

№ Наименование Требования Срок приема документов 1 Охрана и сопровождение полувагонов золотосодержащего концентрата 1) Склад г. Кемин (Кыргызская Республика) – станция Оскемен-1 (Республика Казахстан) 22.10.2025г. 2 Аренда склада г. Кемин Площадь не менее 1000 кв.м., наличие ж/д тупика, складского и офисного помещения. Бокс для спецтехники. 22.10.2025г. 3 Аренда автокрана г. Кемин Грузоподъемность: не менее 16 тонн.

Состояние: исправный, полностью укомплектованный. 22.10.2025г.

Для участия необходимо предоставить:

заявку на сотрудничество; свидетельство о регистрации компании (патент); устав; разрешения и сертификаты; справку из УГНС; другие документы, подтверждающие соответствие требованиям.

Документы принимаются до 22 октября 2025 года по адресу электронной почты: atkbjyx@gmail.com

По вопросам можно обращаться в Управление снабжения ОсОО "Алтынкен" по телефону (+996 708) 001 007 (контактное лицо - Калыс) с 8:00 до 17:00.