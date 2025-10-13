ОсОО "Алтынкен" приглашает к участию в конкурсе на услуги

ОсОО "Алтынкен" приглашает компании принять участие в конкурсе на оказание услуг.
|№
|Наименование
|Требования
|Срок приема документов
|1
|Охрана и сопровождение полувагонов золотосодержащего концентрата
|1) Склад г. Кемин (Кыргызская Республика) – станция Оскемен-1 (Республика Казахстан)
|22.10.2025г.
|2
|Аренда склада г. Кемин
|Площадь не менее 1000 кв.м., наличие ж/д тупика, складского и офисного помещения. Бокс для спецтехники.
|22.10.2025г.
|3
|Аренда автокрана г. Кемин
|
Грузоподъемность: не менее 16 тонн.
Состояние: исправный, полностью укомплектованный.
|22.10.2025г.
Документы принимаются до 22 октября 2025 года по адресу электронной почты: atkbjyx@gmail.com
По вопросам можно обращаться в Управление снабжения ОсОО "Алтынкен" по телефону (+996 708) 001 007 (контактное лицо - Калыс) с 8:00 до 17:00.