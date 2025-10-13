Второй саммит "ЦА - РФ": Лидеры подтверждают стратегическое партнерство

На прошлой неделе, 9 октября, в Душанбе состоялся второй саммит "Центральная Азия - Россия", собравший глав государств шести стран. Главных тем было несколько. Но одна из них была основным акцентом мероприятия - приверженность принципам многополярности и взаимной выгоды. Также страны-участники приняли совместное коммюнике и План действий на 2025–2027 годы, предусматривающий более 50 мер по углублению интеграции.

Открывая саммит, президент Таджикистана Эмомали Рахмон отметил, что повестка охватывает приоритетные направления, включая продвижение экономического роста, транспортной инфраструктуры и противодействие глобальным вызовам, таким как изменение климата и нестабильность в Афганистане.

В свою очередь, президент России Владимир Путин напомнил, что экономическое сотрудничество РФ и ЦА продолжает показывать стабильный рост. Товарооборот с пятью центральноазиатскими государствами превысил 45 млрд долларов в прошлом году, а в январе–июле текущего вырос на 4%.

"Это колоссальный ресурс для многократного увеличения объёмов торговли". Глава государства подтвердил готовность Москвы инвестировать в региональные проекты, включая создание совместных индустриальных парков и развитие высоких технологий, и подчеркнул: "Россия твёрдо привержена дальнейшему укреплению стратегического партнерства и союзничества с вашими государствами", - подчеркнул президент РФ.

Было предложено в рамках саммита и создание Координационного совета на уровне вице-премьеров, запуск проекта "Агроэкспресс Центральная Азия - Россия", разработка программы "Энергетическое партнерство Центральная Азия - Россия", а также ежегодный этнокультурный форум. А значит, результаты душанбинского саммита откроют новую главу в региональном сотрудничестве в интересах стабильности и процветания.

Не последним в контексте обсуждения лидерами региона стал вопрос безопасности. Его поднял президент КР Садыр Жапаров.

"С момента первого саммита ситуация с безопасностью в Центральноазиатском регионе кардинально изменилась к лучшему", - подчеркнул глава КР.

Жапаров также поддержал инициативы по совместному противодействию терроризму, экстремизму и наркотрафику, а также по развитию транспортных коридоров, что способствует экономическому подъему.

Акцент саммита был сфокусирован и на углублении сотрудничества в энергетике, экологии и водных ресурсах. Последние остро стоят на повестке отношений между странами ЦА.

Он также продемонстрировал, что между странами ЦА и Россией не только экономический интерес, но и глубокий исторический фундамент. И он богат примерами плодотворного взаимодействия в науке, образовании и культуре.

Как отметил директор ИКСА РАН Кирилл Бабаев, комментируя важное региональное мероприятие: "Товарооборот России со странами Центральной Азии в 2024 году превысил 45 млрд долларов США, объём накопленных российских инвестиций в регион оценивается более чем в 20 миллиардов долларов. Также сегодня в странах Центральной Азии действуют несколько десятков тысяч предприятий с российским участием, что наглядно подтверждает глубину экономических связей. Не менее значимо и гуманитарное направление: в российских вузах обучается свыше 210 тысяч студентов из государств Центральной Азии - это серьёзный вклад в формирование общего образовательного и культурного пространства".

Саммит в Душанбе вновь доказал мировому сообществу не только единство наших лидеров, постоянно возрастающее взаимное сотрудничество государств региона друг с другом, но и то, что Россия по-прежнему остается стратегическим ядром евразийского партнерства, способствуя его устойчивому развитию в условиях глобальных вызовов. Принятые на его площадке документы и озвученные инициативы заложат основу для практических шагов, обеспечивающих взаимную выгоду, безопасность и дальнейшее историческое партнерство.