В Балыкчы в жилом доме обнаружено тело 13-летней девочки

10 октября 2025 года около 00:21 в милицию поступило сообщение о том, что в одном из жилых домов города Балыкчы обнаружено тело несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Сообщение было зарегистрировано в отделе по особо важным делам Балыкчинского ГОВД, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. На месте обнаружено тело несовершеннолетней О.Ф., 2012 года рождения

По данному факту проведены следственные мероприятия. Родители О.Ф. сообщили, что не имеют претензий к кому-либо и отказываются от подачи заявлений.